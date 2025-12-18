बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे मंदिर से 2 करोड़ के जेवरात चोरी, गर्भगृह में रखे गए थे सुरक्षित

बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए चोरों ने करोड़ों की ज्वेलरी चोरी कर ली. मंदिर के गर्भगृह का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और ज्वेलरी से भरे लॉकर को उठाकर अपने साथ ले गए. चोरी की ज्वेलरी की कीमत लगभग 1.8 करोड़ बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, चोरी की घटना का खुलासा सुबह 5:00 बजे हुआ. जब पुजारी सुबह की आरती के लिए मंदिर पहुंचे. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने चोरी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित, सीडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी, एसडीओ अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की सारी घटना

पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने बताया कि चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. रात के 11:30 बजे चोर मंदिर के पीछे से सीधी और रस्सी के सहारे मंदिर में प्रवेश करते हैं. मंदिर के गर्भगृह का ताला काट कर अंदर घुसकर ज्वेलरी से भरा लॉकर को अपने साथ ले जाते दिख रहे हैं. चोर मास्क पहने हुए हैं जिससे उनका चेहरा साफ सामने नहीं आ रहा. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है.

रात 10 बजे के बाद हुई मंदिर में चोरी

मंदिर समिति के अनुसार, शाम की आरती के बाद रात 10 बजे परंपरा के अनुरूप मां की सभी ज्वेलरी को उतार कर लॉकर में रखकर मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है. जिसकी चाबी मुख्य पुजारी और मंदिर के प्रबंधक के पास होती है. चोरों की टीम ने पूरी तरह से रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, मंदिर के गेट पर ही टीओपी बना हुआ है जहां मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है. चोर इस तरह आए कि सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी. मंदिर के पीछे स्कॉर्पियो खड़ा कर चोरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से निकल गए. पुलिस अब अपने स्तर से मामले की जांच में जुटी हुई है.

