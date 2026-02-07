'बिहार पुलिस मुझे मारने आई थी', पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा- 'फांसी दे दो लेकिन...'

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उनका फेसबुक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. उनकी पोस्ट में लिखा गया कि पुलिस उन्हेंने मारने आई थी. उन्होंने ये भी कहा कि चाहे उन्हें फांसी दे दो लेकिन वह रुकेंगे नहीं.

पप्पू यादव ने लिखा कि बहुत शानदार बिहार पुलिस. हम NEET की छात्रा के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और बिहार पुलिस को पेट में दर्द हो गया. इस पोस्ट में पप्पू यादव ने सीधे-सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा कि देख लीजिए किस तरह बिहार की पुलिस मुझे मारने आई थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे बेईमानों की करतूतों को उजागर करने से पीछे नहीं हटेंगे.

पप्पू के बयान से राजनीतिक गलियारों में मची हलचल

पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि चाहे उन्हें जेल में डालो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं. उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. सांसद ने अपने समर्थकों और जनता से भी अपील की है कि वे न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें और भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं. हालांकि, अभी तक बिहार पुलिस की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. पप्पू यादव के इस बयान को कुछ लोगों ने साहसिक कदम बताया है. जबकि कुछ इसे विवादित और राजनीतिक हित साधने वाला कदम मान रहे हैं.

पोस्ट शेयर कर पप्पू ने अधिकारियों पर लगाए आरोप

पप्पू यादव अक्सर अपने सीधे और तीखे बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. उनकी यह पोस्ट भी उसी शैली की रही, जिसमें उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी और अधिकारियों पर आरोप लगाए. इस पोस्ट ने फिर से यह साबित कर दिया कि सांसद पप्पू यादव विवादों से कभी पीछे नहीं हटते और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में अग्रणी रहते हैं.

