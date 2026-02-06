वैभव सूर्यवंशी ने ठोके 175 रन, गदगद हो गए नीतीश कुमार, बिहार के CM ने दिया ये रिएक्शन

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जलवा दिखा है. इंग्लैंड को 100 रनों से हराते हुए भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है. बिहार के वैभव सूर्यवंशी का जादू फिर चला है. उन्होंने 80 गेंदों में 175 रन बनाया है. इसके बाद से उन्हें बधाई मिल रही है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामना दी है.

मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल से लिखा, "आज अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में बिहार के क्रिकेटर श्री वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है. वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं. मेरी शुभकामना है कि वैभव भविष्य में भारतीय टीम के लिए नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रोशन करें."

भारत की जीत पर नीतीश कुमार ने कहा, "अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। इस जीत पर आज पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है. सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं."

चिराग पासवान ने कहा- बिहार के लाल ने किया कमाल

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने फिर कमाल किया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर इतिहास रच दिया. वैभव इसी तरह अपनी मेहनत और प्रदर्शन के जरिए अपना और बिहार का नाम रोशन करे, कीर्तिमान रचे, इसके लिए अनंत शुभकामनाएं हैं."

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, "बिहार की शान, भारत का गौरव- वैभव सूर्यवंशी! U-19 World Cup में 175 रनों की शानदार पारी खेलकर आपने न केवल बिहार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश को गर्व से सराबोर कर दिया है. आपकी मेहनत, लगन और प्रतिभा ने यह साबित कर दिया कि बिहार के युवा किसी से कम नहीं हैं. आप हमारे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं! आगे भी ऐसे ही देश और प्रदेश का मान बढ़ाते रहें."

'यह प्रदर्शन बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा'

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर न सिर्फ हाईएस्ट स्कोर बनाया, बल्कि एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने और 55 गेंदों में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. बिहार से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम चमका रहा है. यह प्रदर्शन बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह संदेश भी कि प्रतिभा और मेहनत से बिहार का बेटा दुनिया में पहचान बना सकता है. वैभव आगे भी इसी तरह क्रिकेट के लिए नए कीर्तिमान रचें और बिहार एवं देश का गौरव बढ़ाते रहें."