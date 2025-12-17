हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिजाब विवाद: पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी पर आया JDU का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

हिजाब विवाद: पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी पर आया JDU का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

Pakistani Don Threat Nitish Kumar: जेडीयू का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी का वीडियो वायरल हो रहा है यह बयान पूरी तरह से बेतुका है. लोकतंत्र में इस तरह के बयानों की जगह नहीं है. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Dec 2025 02:27 PM (IST)
आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का प्रयास किया था. इस पर विवाद इतना बढ़ा कि अब पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकी मिली है कि वे माफी मांग लें. पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने अपना वीडियो जारी किया है. माफी नहीं मांगने पर उसने परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. इस पर जेडीयू की ओर से रिएक्शन आया है.

बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को मुस्लिम समाज से आने वाली जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डॉन कहे जाने वाले शहजाद भट्टी का वीडियो वायरल हो रहा है यह बयान पूरी तरह से बेतुका है. बिहार और देश में लोकतंत्र है. लोकतंत्र में इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है. 

अंजुम आरा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा समाज के लिए काम किया है. मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है. ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीखने की जरूरत नहीं है. रही बात माफी मांगने की या धमकी देने की तो इस तरह की बयानबाजी का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है. सरकार की ओर से जो करना होगा वह किया जाएगा.

वीडियो में शहजाद भट्टी ने क्या कहा?

पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के जारी किए गए वीडियो में वो कह रहा है, "सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है… एक मुसलमान बेटी के साथ... बाद में फिर आप लोग कहते हो शहजाद भट्टी ने ये कर दिया वो कर दिया… इसको (नीतीश कुमार) आप खुद से कहें… कि इसके पास टाइम है... ये माफी मांग ले… इस बच्ची से इस औरत से… तो बेहतर है. इतने बड़े ओहदे पर एक बंदा बैठा हुआ है और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे… कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे… सरकार है जो भी है… बाद में फिर न कहना शहजाद भट्टी ये और शहजाद भट्टी वो…"

तुरंत इस्तीफा देना चाहिए: शाइस्ता अंबर

उधर दूसरी ओर मामला तूल पकड़ा तो अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उस महिला का हिजाब खींच रहे हैं और बेशर्मी से हंस रहे हैं. ये अभद्र और शर्मनाक है. इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है. उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए..."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 17 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Nitish Kumar Pakistan Hijab Controversy BIHAR NEWS Shahzad Bhatti
