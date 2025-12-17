हिजाब विवाद: पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी पर आया JDU का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का प्रयास किया था. इस पर विवाद इतना बढ़ा कि अब पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकी मिली है कि वे माफी मांग लें. पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने अपना वीडियो जारी किया है. माफी नहीं मांगने पर उसने परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. इस पर जेडीयू की ओर से रिएक्शन आया है.

बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को मुस्लिम समाज से आने वाली जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डॉन कहे जाने वाले शहजाद भट्टी का वीडियो वायरल हो रहा है यह बयान पूरी तरह से बेतुका है. बिहार और देश में लोकतंत्र है. लोकतंत्र में इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है.

अंजुम आरा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा समाज के लिए काम किया है. मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है. ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीखने की जरूरत नहीं है. रही बात माफी मांगने की या धमकी देने की तो इस तरह की बयानबाजी का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है. सरकार की ओर से जो करना होगा वह किया जाएगा.

वीडियो में शहजाद भट्टी ने क्या कहा?

पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के जारी किए गए वीडियो में वो कह रहा है, "सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है… एक मुसलमान बेटी के साथ... बाद में फिर आप लोग कहते हो शहजाद भट्टी ने ये कर दिया वो कर दिया… इसको (नीतीश कुमार) आप खुद से कहें… कि इसके पास टाइम है... ये माफी मांग ले… इस बच्ची से इस औरत से… तो बेहतर है. इतने बड़े ओहदे पर एक बंदा बैठा हुआ है और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे… कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे… सरकार है जो भी है… बाद में फिर न कहना शहजाद भट्टी ये और शहजाद भट्टी वो…"

तुरंत इस्तीफा देना चाहिए: शाइस्ता अंबर

उधर दूसरी ओर मामला तूल पकड़ा तो अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उस महिला का हिजाब खींच रहे हैं और बेशर्मी से हंस रहे हैं. ये अभद्र और शर्मनाक है. इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है. उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए..."

