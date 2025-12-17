BJP ने जारी किया पोस्टर… तेजस्वी यादव को बताया 'लापता', RJD ने भी दिया तगड़ा वाला जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर कम ही नजर आए हैं. एक बार पटना एयरपोर्ट पर दिखे भी तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया. अब बिहार बीजेपी की ओर से तेजस्वी यादव के 'गायब' रहने को लेकर तंज कसा गया है. पोस्टर जारी किया गया है जिसमें तेजस्वी यादव को लापता घोषित किया गया है. इस पर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है.

बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को जारी पोस्टर के साथ लिखा गया है, "लापता की तलाश! नाम: तेजस्वी यादव, पहचान: 9वीं फेल, आखिरी बार कब देखा- मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए."

'तेजस्वी… राहुल राजनीति के लिए नहीं बने'

बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले तेजस्वी यादव आज-कल लापता हैं. अंतिम बार उन्हें मीडिया से मुंह छुपाकर भागते देखा गया था. दरअसल शेखी बघारने वालों का यही हाल होता है. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख की घोषणा कर रहे थे. उन्हें जमीनी सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं थी. बिहार में आरजेडी की पूरी की पूरी जमीन खिसक गई. अगले चुनाव में ये लोग गया में पार्टी का पिंडदान करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, ये लोग राजनीति के लिए बने ही नहीं है. पिता ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन वो क्षमता नहीं है कि राजनीति को संभाल सकें.

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने किया पलटवार

तेजस्वी यादव को लेकर की गई बयानबाजी और जारी पोस्टर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, "भाजपा तेजस्वी फोबिया से ग्रस्त है. तेजस्वी यादव सरकार के हर क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए हैं. बीजेपी को काम की चिंता नहीं है. बिहार की जनता की चिंता नहीं है. तेजस्वी यादव का नाम जपते हैं. अपनी पार्टी की चिंता कीजिए. तेजस्वी यादव की चिंता के लिए बिहार की जनता है."

