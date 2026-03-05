जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार के एक ऐलान ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, नीतीश कुमार के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है. अब इस पर पूर्णिया से सांसद पप्पू याादव का बयान सामने आया है.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा, "मांझी जी,चिराग जी,लालू जी,उपेंद्र जी, बिहार को BJP का चरागाह न बनने दें, एकमत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें. BJP के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें, भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे. इतिहास में अमर हो जाओगे, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे."

नीतीश कुमार का जनता के नाम संदेश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी एक्स पोस्ट में जनता के नाम संदेश दिया है कि, "पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है. आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है. इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है."

नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य बनाने की जताई इच्छा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, "संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ."

नीतीश कुमार ने कहा कि, "मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा."