हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'हम लोग साथ रहते तो...'

नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'हम लोग साथ रहते तो...'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: तेजस्वी यादव का कहना है कि सबको पता था कि बीजेपी ये करेगी. बीजेपी जिसके साथ भी रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे. इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वे जब हम लोगों को छोड़कर गए तो उस समय वाजिब कारण नहीं था. चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा. गुरुवार (05 मार्च, 2026) को पटना में तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत के क्रम में यह बातें कहीं.

'आरएसएस का एजेंडा लाना चाहती है बीजेपी'

बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये रबर स्टांप वाले सीएम चुनते हैं. हम पहले भी कहते रहे हैं कि पूरी तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है. आज वो बात साबित हो गई. जो जन भावना है वो इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है. सबको पता था कि बीजेपी ये करेगी. बीजेपी जिसके साथ भी रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती है. कहीं भी चले जाइए बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लाना चाहती है. 

यह भी पढ़ें- पटना: फूट-फूटकर रोने लगे JDU नेता, CM नीतीश को दिल्ली भेजने के पीछे साजिशकर्ता कौन?

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मशीनतंत्र के साथ ये लोग सिस्टम को कंप्रोमाइज करके चुनाव लड़ते हैं. लोकतंत्र को खत्म कर दिया है. बिहार की जनता देख रही है. नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी सहानुभूति है. हम लोग साथ रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. हम प्रार्थना करेंगे कि सेहतमंद रहें.

निशांत को राजनीति में आना चाहिए: तेजस्वी

मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पर इतना प्रेशर बीजेपी ने बनाया है कि उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है. एक सवाल के जवाब में कहा कि हम तो पहले भी बोले थे कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए. जेडीयू में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिले हैं, वो तो चाहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाए. 

यह भी पढ़ें- Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर रोहिणी आचार्य का तीखा वार, 'जरूर बीजेपी ने...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'हम लोग साथ रहते तो...'
नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'हम लोग साथ रहते तो...'
बिहार
बिहार में सियासी बदलाव पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, 'नीतीश युग का अंत...'
बिहार में सियासी बदलाव पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, 'नीतीश युग का अंत...'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कुछ देर में करेंगे नामांकन
Live: नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कुछ देर में करेंगे नामांकन
बिहार
Bihar Politics: नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?
नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
ट्रेंडिंग
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
नौकरी
BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget