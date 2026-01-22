बिहार विधानसभा चुनाव (2025) से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया था. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रोजगार के लिए कई महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे. करीब डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में ये पैसे गए थे. हालांकि जीविका से जुड़ी कई महिलाएं अभी भी वंचित हैं. ऐसे में कुछ महिलाओं ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को पटना में प्रदर्शन किया.

20-25 की संख्या में जेडीयू कार्यालय के बाहर जीविका दीदियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शन करने वाली ये सभी जीविका दीदियां भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड की रहने वाली थीं. इन्होंने बताया कि नियमानुसार आवेदन किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक राशि नहीं आई.

'जल्द दिए जाएं पैसे… दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई'

महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसा देने के बजाय उल्टा करीब चार-पांच दीदियों के खिलाफ केस कर दिया. जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द पैसे दे दिए जाएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बंद नहीं हुई योजना, पोर्टल पर नई एंट्री को किया गया बंद

बता दें कि जिस पोर्टल से इस योजना के लिए आवेदन करना था उसे 31 दिसंबर 2025 को बंद कर दिया गया है. हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि यह योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि यह सक्रिय है. इसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है. नई एंट्री के लिए पोर्टल बंद हुआ है, पर लाभान्वितों को पैसा मिल रहा है और आगे भी दो लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजना बंद हो गई है.

