Watch: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर भावुक हुए जेडीयू नेता महेश्वर हजारी, झलके आंसू
Nitish Kumar Rajya Sabha Nomination: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पार्टी के कार्यकर्ता बेहद दुखी हो गए हैं. जेडीयू नेता हजारी प्रसाद इस दौरान बेहद भावुक नजर आए और रोने लगे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया है. गुरुवार दोपहर को नीतीश राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इस ख़बर के बाद जेडीयू नेता महेश्वर हजारी बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक उठे हैं. वहीं पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी बेहद दुखी नज़र आ रहे हैं. सुबह से ही नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया और उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताई. कार्यकर्ता इस फैसले से ख़ुश नहीं दिखाई दे रहे हैं.
WATCH | नीतीश जाएंगे दिल्ली, बिहार में क्या बदलेगा?@chitraaum | @_shashankkr#BiharPolitics #NitishKumar #RajyaSabha #NishantKumar pic.twitter.com/fXGXyANYld— ABP News (@ABPNews) March 5, 2026
