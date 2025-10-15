हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: ओपी राजभर की BJP को खुली चुनौती, इन 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Politics: ओपी राजभर की BJP को खुली चुनौती, इन 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इस विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Oct 2025 04:18 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने अपने 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. बिहार चुनाव में सुभसपा का प्रत्याशी उतारना मतलब बीजेपी के चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन है और वह एनडीए का भी हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिहार में बीजेपी और जदयू को नजरअंदाज करते हुए अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है.

सुभासपा ने बिहार में जिन 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें सुभासपा बिहार अध्यक्ष का भी नाम है. औरंगाबाद की ओबरा विधानसभा सीट से सुभासपा बिहार अध्यक्ष उदय नारायण राजभर को टिकट मिला है. इसके साथ ही औरंगाबाद की गोह सीट से गुड्डू राजवंशी और नवीनगर सीट से धर्मेंद्र रजवार को टिकट मिला है.

बता दें कि सुभसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर काफी समय से कहते आ रहे थे कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी. हालांकि जब बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा हुई तो सुभसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी. इसके बाद से सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और उनके बड़े बेटे व पार्टी महासचिव अरविंद राजभर काफी नाराज दिखाई दिए. इसके साथ ही उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जब उपचुनावों में मदद की जरूरत थी तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मदद की गुहार लगा रहे थे.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 15 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Embed widget