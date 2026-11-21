बिहार में नीतीश सेतु के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इसे गर्व और सम्मान का विषय बताया. उन्होंने कहा कि पुल का नाम उनके पिता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा जाना उनके लिए भावुक पल है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया. निशांत ने कहा कि यह नामकरण नीतीश कुमार की दूरदृष्टि, मार्गदर्शन और बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है.

निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश सेतु का नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया है. यह पूरे परिवार और बिहार के लोगों के लिए सम्मान की बात है. उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया. उनके मुताबिक, यह फैसला नीतीश कुमार की करीब 20 साल की सेवा और योगदान की पहचान है. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने लंबे समय तक बिहार के विकास के लिए काम किया है.

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नीतीश कुमार की दूरदृष्टि को बताया सम्मान

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सेतु नीतीश कुमार की दूरदृष्टि और विकास के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है. उनके मार्गदर्शन में बिहार में कई विकास कार्य हुए हैं. पुल का नामकरण उनके योगदान को सम्मान देने का एक तरीका है. निशांत ने कहा कि इस फैसले से उन्हें बेहद खुशी है.

#WATCH | Patna, Bihar: On the inauguration of the Nitish Setu, Bihar Health Minister Nishant Kumar says, “It is a matter of pride and honour for all of us that this bridge has been named after my father. I express my heartfelt gratitude to the Prime Minister and the Chief Minister for this. It reflects my father's vision, his guidance and his commitment to the development of Bihar. It is also a recognition of his 20 years of service and contribution to the state... I am confident that the Nitish Setu will make travel between North and South Bihar easier, boost economic activity, save time and contribute to the development of the Vaishali region.” — ANI (@ANI) November 21, 2026

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आसान होगा सफर

निशांत कुमार ने भरोसा जताया कि नीतीश सेतु के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा. लोगों को लंबी दूरी तय करने में कम समय लगेगा. इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि पुल से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे समय और ईंधन की बचत होगी. वैशाली क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा और लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे.

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