'जिसको हिजाब पहनना है पाकिस्तान जाए', BJP बोली- नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे

पटना में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के प्रयास को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष दल नीतीश कुमार पर हमलावर हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का समर्थन किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को कहा कि पूरे भारत में हिजाब पर बैन लगना चाहिए. सार्वजनिक जगहों, सरकारी नौकरियों में भी हिजाब पर बैन लगना चाहिए. बीजेपी नेता एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे.

'हिजाब हटाकर नीतीश कुमार ने ठीक किया'

बचौल ने कहा कि हिजाब की आड़ में आतंकवाद पनपता है. आतंकी घटना को अंजाम देकर आतंकी हिजाब पहनकर भाग जाते हैं. जिसको हिजाब पहना है पाकिस्तान चला जाए. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे. वे बिल्कुल स्वस्थ हैं. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में महिला डॉक्टर का हिजाब खींचकर उन्होंने ठीक किया.

बीजेपी नेता यह भी कहा कि महिला डॉक्टर जो हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेने आई थी उसको बिहार छोड़कर चले जाना चाहिए. चेहरा छुपाकर नियुक्ति पत्र लेने गई थी.

आरजेडी ने बचौल को बताया दंगाई

उधर बीजेपी नेता के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है. आरजेडी नेता मुकेश कुमार रोशन ने बचौल को दंगाई बताया. कहा कि हिंदू-मुसलमान में झगड़ा कराना चाहते हैं. उन्होंने तुरंत बचौल की गिरफ्तारी की मांग की.

साथ ही मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए. सीएम पद से इस्तीफा दें. मानसिक रूप से बीमार हैं. जिस महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा उसने बिहार छोड़ दिया. यहां नौकरी नहीं करेगी. बंगाल चली गई है यह बिहार के लिए शर्मनाक है.

बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से हिजाब हटाया उसे लेकर विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं लेकिन एनडीए में सहयोगी दल बीजेपी इसे गलत नहीं मान रही है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत नहीं किया है. ये कोई इस्लामिक देश नहीं है. भारत में कानून का राज चलेगा. नीतीश कुमार ने सही किया.

