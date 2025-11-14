'नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे', रुझानों में बंपर सीट मिलने पर JDU का संदेश

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों से पहले रुझानों को लेकर एनडीए के सारे दल गदगद हैं. शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) की शाम तक मतगणना के फाइनल नतीजे आने लगेंगे, लेकिन रुझानों पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से बड़ा बयान आया है.

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे!" मनीष वर्मा के इस पोस्ट से जेडीयू का जोश कितना हाई है इससे साफ पता चल रहा है.

मनीष वर्मा ने कहा कि अभी तो काफी राउंड बाकी हैं तो इससे ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. एक रुख स्पष्ट है कि बिहार की जनता का एनडीए के प्रति स्पष्ट जनादेश है. एनडीए की पार्टियों को समर्थन मिल रहा है लेकिन कई राउंड में परिणाम आने हैं. 70 विधानसभा मैंने घूमा, कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, तो जनता का मूड उस समय मुझे लगा था कि नीतीश कुमार और एनडीए के प्रति था.

रुझानों में 200 सीट पर पहुंचा एनडीए

जेडीयू नेता मनीष वर्मा आईएएनएस से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि परिणाम आने पर स्पष्टता से हम लोग कुछ कह पाएंगे. जो जनादेश होगा चाहे किसी के पक्ष में हो, जनता की अदालत में हम लोग गए थे, जो होगा उसका हम लोग पालन करेंगे. बता दें कि शुक्रवार दोपहर दो बजे तक रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर आगे चल रहा था जबकि महागठबंधन 37 सीटों पर, अन्य के खाते में रुझानों में छह सीट जाती दिख रही है.

दूसरी ओर पटना में नीतीश कुमार का पोस्टर भी लगा है. इस पर लिखा है, "बिहार का मतलब नीतीश कुमार". इसके पहले लगाए गए पोस्टर में उन्हें 'टाइगर' बताया गया था.

