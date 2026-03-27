ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से मचा हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में एक युवक को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की झूठी खबर फैलाना भारी पड़ गया. युवक ने एक वीडियो बनाकर दावा किया था कि रात 12 बजे से इलाके में सख्त लॉकडाउन लागू होने वाला है. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों में घबराहट का माहौल बन गया.

बताया जा रहा है कि युवक ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया. वीडियो में उसने दावा किया कि प्रशासन ने अचानक से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. इस खबर के फैलते ही कई लोग परेशान हो गए और जरूरी सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे.

चिंता में आ गए सैकड़ों लोग

अफवाह का असर यह हुआ कि मुंब्रा इलाके में कुछ जगहों पर हलचल बढ़ गई. लोग बिना किसी आधिकारिक सूचना के ही डर गए. कई लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर जानकारी लेनी शुरू कर दी, जिससे अफवाह और तेजी से फैल गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंब्रा पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने वीडियो की जांच की और आरोपी युवक की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान युवक ने माना कि उसने बिना पुष्टि के वीडियो बनाया और शेयर किया.

सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई

पुलिस ने युवक से उसकी गलती स्वीकार करवाते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई. साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा न हो.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें. खासकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं, क्योंकि इससे अनावश्यक डर और अफरा-तफरी फैल सकती है.

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर छोटी सी लापरवाही भी बड़े स्तर पर भ्रम फैला सकती है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ ही जानकारी साझा करना जरूरी है.