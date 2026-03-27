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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्णिया में बस ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या, पत्नी और बहनोई ने रची थी खौफनाक साजिश

पूर्णिया में बस ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या, पत्नी और बहनोई ने रची थी खौफनाक साजिश

Purnia News In Hindi: पूर्णिया के मरंगा में बस ड्राइवर की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पहली पत्नी और बहनोई पर वारदात का आरोप है, दोनों फरार हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By : पंकज नायक, पूर्णिया | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Mar 2026 09:21 AM (IST)
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बिहार के पूर्णिया जिले के मरंगा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां बुधवार (25 मार्च) को एक युवक की सरेराह चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. हमलावरों ने युवक के सीने और पेट में ताबड़तोड़ 5 वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई. आनन-फानन में उसे जीएमसीएच पूर्णिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना मरंगा थाना क्षेत्र के मिलकी जाफरीनगर इलाके की है. मृतक की पहचान रुपौली थाना क्षेत्र के मतेली गांव निवासी महादेव यादव के 35 वर्षीय बेटे जुगेश यादव के रूप में हुई है. जुगेश पेशे से बस ड्राइवर था और पूर्णिया से रुपौली रूट पर कौटिल्य बस चलाता था.

वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दो शादियों से बढ़ा विवाद

मामले की सबसे बड़ी वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. मृतक की दूसरी पत्नी पूजा कुमारी के मुताबिक, जुगेश ने दो शादियां कर रखी थीं. पहली शादी करीब 12 साल पहले मुन्नी देवी से हुई थी, जिससे उसके तीन बच्चे हैं.

रिश्तों में तनाव के कारण तीन साल पहले जुगेश की मुलाकात पूजा से हुई और दोनों करीब आ गए. पूजा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन दोनों ने साल 2023 में प्रेम प्रसंग के चलते शादी कर ली. दूसरी शादी के बाद घर में तनाव और बढ़ गया.

पहली पत्नी ने किया था केस

दूसरी शादी की जानकारी मिलने के बाद पहली पत्नी मुन्नी देवी ने जुगेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. हालात ऐसे हो गए कि जुगेश को घर छोड़कर मरंगा में किराए के मकान में रहना पड़ा.

पूजा के अनुसार, पहली पत्नी और उसके बहनोई नीरज यादव के बीच भी नजदीकियां बढ़ गई थीं और दोनों साथ रह रहे थे. इसी वजह से विवाद और गहरा गया.

हत्या से पहले मिली थी धमकी

मृतक के पिता महादेव यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि करीब छह दिन पहले जुगेश केस की तारीख पर पूर्णिया गया था. उसी दौरान पहली पत्नी और उसके साथ मौजूद बहनोई ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी.

घटना वाले दिन भी जुगेश ने अपनी दूसरी पत्नी से फोन पर बात की थी. उसने बताया था कि वह धमदाहा में है और नवरात्र की सप्तमी के लिए दूध लेकर घर लौट रहा है. उसने कहा था कि रात में परिवार के साथ खीर-रोटी खाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई.

आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी

वारदात के बाद से पहली पत्नी मुन्नी देवी और बहनोई नीरज यादव फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है.

इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

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Published at : 27 Mar 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
MURDER CASE BIHAR Purnia NEWS
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