बिहार के 13 जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है. बुधवार (18 नवंबर, 2026) को कैबिनेट से 336 किमी बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे के डीपीआर को मंजूरी मिल गई. पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बताया कि बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने और प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवा लेने के लिए कुल 66.58 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.

उन्होंने कहा कि लगभग 336 किलोमीटर लंबाई वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन पीपीपी (डीबीएफओटी-टोल) पद्धति से किया जाएगा. यह एक्सप्रेसवे बिहार के कुल 13 जिलों बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका एवं भागलपुर से होकर गुजरेगी.

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से संपर्कता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह दिल्ली-लखनऊ-बक्सर-भागलपुर-हल्दिया कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी.

इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्या लाभ होगा?

कुमार शैलेंद्र के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार की समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान मिलने की संभावना है. बक्सर के रामरेखाघाट एवं ब्रम्हपुर स्थित बाबा ब्रम्हेश्वरनाथ मंदिर, गया के विष्णुपद मंदिर एवं महाबोधि मंदिर, जहानाबाद की बराबर गुफाएं, नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय एवं राजगीर, पावापुरी का जल मंदिर, लखीसराय का अशोकधाम, मुंगेर का मां चंडिका स्थान, बांका का मंदार पर्वत, पापहरणी सरोवर, भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक क्षेत्रीय सड़क संपर्कता बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी. इससे बौद्ध, जैन, रामायण एवं धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा.

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इतना ही नहीं इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं परिवहन संबंधी गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी. कृषि उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में सुविधा होगी. इससे बिहार के किसानों, व्यापारियों एवं उद्यमियों को लाभ मिलेगा.

इस परियोजना से बिहार के पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्कता विकसित होगी और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, यात्रा समय एवं परिवहन लागत में कमी लाने, व्यापारिक गतिविधियों को गति देने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुगम बनाने में भी सहायता मिलेगी.

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