हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनिशांत कुमार के पार्टी में शामिल होते ही JDU विधायक की बड़ी मांग, 'CM बनाया जाए क्योंकि…'

निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होते ही JDU विधायक की बड़ी मांग, 'CM बनाया जाए क्योंकि…'

Nishant Kumar Joins JDU: नीतीश कुमार के बेटे निशांत आधिकारिक से पार्टी में शामिल हो चुके हैं. अब जेडीयू के विधायक अतिरेक कुमार ने निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Mar 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जाने वाले हैं तो दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार आधिकारिक रूप से रविवार (08 मार्च, 2026) को जेडीयू में शामिल हो गए. काफी दिनों से कार्यकर्ता इसकी मांग भी कर रहे थे. अब पार्टी में शामिल होते ही जेडीयू के विधायक अतिरेक कुमार ने बड़ी मांग कर दी है.

अतिरेक कुमार ने कहा, "हम लोग यंग विधायक हैं… हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार कमान थामें. मुख्यमंत्री बनाया जाए… क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों की बातचीत हुई है… उनके बातचीत का जो तरीका है, उसमें नीतीश कुमार झलकते हैं. यही मांग है कि पार्टी की ओर से उनको खड़ा करें."

यह भी पढ़ें- JDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'

पार्टी में शामिल होने के बाद पहुंचे महावीर मंदिर

रविवार को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे सीधे महावीर मंदिर पहुंचे. दर्शन किया. निशांत इसी क्रम में हाई कोर्ट के समीप स्थित मजार भी गए और दुआ मांगी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूंय अल्लाह, वाहेगुरु और भगवान सब एक ही हैं. मेरे पिताजी भी सभी धर्मों को साथ लेकर चलते रहे हैं; मेरी भी कोशिश रहेगी कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में आने पर कहा कि यह अच्छी बात है और लोगों को खुश होना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे काफी समय से चाहते थे कि निशांत कुमार राजनीति में आएं, अब जब वे आ गए हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को नए युग की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि कहा कि निशांत कुमार के आने से बिहार और एनडीए में खुशी है. यह नए युग की नई शुरुआत हुई है. निशांत के साथ एनडीए काम करेगा.

यह भी पढ़ें- Patna News: नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान

Input By : आईएएनएस से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
JDU Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होते ही JDU विधायक की बड़ी मांग, 'CM बनाया जाए क्योंकि…'
निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होते ही JDU विधायक की बड़ी मांग, 'CM बनाया जाए'
बिहार
Patna News: नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान
नीतीश कुमार 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा', राज्यसभा जाने से पहले क्या है प्लान
बिहार
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
बिहार
JDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'
JDU में शामिल हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान, 'मेरे पिता ने राज्यसभा…'
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
बिहार
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget