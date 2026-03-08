निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होते ही JDU विधायक की बड़ी मांग, 'CM बनाया जाए क्योंकि…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जाने वाले हैं तो दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार आधिकारिक रूप से रविवार (08 मार्च, 2026) को जेडीयू में शामिल हो गए. काफी दिनों से कार्यकर्ता इसकी मांग भी कर रहे थे. अब पार्टी में शामिल होते ही जेडीयू के विधायक अतिरेक कुमार ने बड़ी मांग कर दी है.

अतिरेक कुमार ने कहा, "हम लोग यंग विधायक हैं… हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार कमान थामें. मुख्यमंत्री बनाया जाए… क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों की बातचीत हुई है… उनके बातचीत का जो तरीका है, उसमें नीतीश कुमार झलकते हैं. यही मांग है कि पार्टी की ओर से उनको खड़ा करें."

Patna, Bihar: On Bihar CM Nitish Kumar's son Nishant Kumar, JDU MLA Atirek Kumar says, "We are not officially any particular team, but as young MLAs we want Nishant Ji to take charge and be made the Chief Minister. Why? Because from the interactions we have had with him, the way… pic.twitter.com/VRiC1aYloi — IANS (@ians_india) March 8, 2026

पार्टी में शामिल होने के बाद पहुंचे महावीर मंदिर

रविवार को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे सीधे महावीर मंदिर पहुंचे. दर्शन किया. निशांत इसी क्रम में हाई कोर्ट के समीप स्थित मजार भी गए और दुआ मांगी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूंय अल्लाह, वाहेगुरु और भगवान सब एक ही हैं. मेरे पिताजी भी सभी धर्मों को साथ लेकर चलते रहे हैं; मेरी भी कोशिश रहेगी कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में आने पर कहा कि यह अच्छी बात है और लोगों को खुश होना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे काफी समय से चाहते थे कि निशांत कुमार राजनीति में आएं, अब जब वे आ गए हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को नए युग की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि कहा कि निशांत कुमार के आने से बिहार और एनडीए में खुशी है. यह नए युग की नई शुरुआत हुई है. निशांत के साथ एनडीए काम करेगा.

