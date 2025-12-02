गृह विभाग के साथ BJP का स्पीकर पद पर भी कब्जा, क्या बोली नीतीश कुमार की पार्टी? जानिए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (02 दिसंबर, 2025) को कहा कि आज बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा के स्पीकर बन जाएंगे क्योंकि दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ है, इसका मतलब है वे निर्विरोध चुने जाएंगे. विजय चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने बताया कि प्रेम कुमार को अनुभव है. सदन सुचारू रूप से चलेगा.

मंत्री विजय चौधरी से जब पूछा गया कि बीजेपी ने आपसे गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का पद दोनों ले लिया, विपक्ष कह रहा है आप लोगों को कमजोर कर दिया गया है, इस पर कहा, "स्पीकर पद कब था हमारा जो ले लिया गया? ये सब बातें भ्रामक हैं."

विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा, "गृह विभाग हम लोगों से चला गया है ये तो आप लोग प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन वित्त और वाणिज्य कर, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है वो हम लोगों के पास आ गया है, ये खबरों की सुर्खियों क्यों नहीं बनती हैं? वित्त विभाग से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विभाग है?"

प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं प्रेम कुमार

बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं गया शहर से विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने अपना नामांकन पत्र बीते सोमवार को दाखिल किया था. विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण डॉ. प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. नामांकन के आखिरी तय समय तक विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है. डॉ. प्रेम कुमार बिहार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. वह गया शहर से लगातार नौ बार विधायक चुने गए हैं.

नामांकन के दौरान सत्ता पक्ष की एकजुटता स्पष्ट दिखाई दी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के आनंद माधव सहित राजग के कई मंत्री व विधायक उपस्थित थे. नामांकन प्रक्रिया विधानसभा सचिव के कक्ष में संपन्न हुई थी.

