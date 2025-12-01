'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO

बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार (01 दिसंबर, 2025) को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. बिहार के 243 सदस्यीय सदन के सभी विधायकों को शपथ के प्रारूप पांच भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और मैथिली में उपलब्ध कराए गए थे. शपथ लेने के दौरान जेडीयू की नवादा से विधायक और बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी कई बार अटकीं.

जेडीयू विधायक ने शपथ को कहा सतत

विभा देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. विभा देवी सदन में अटक-अटक कर किसी तरह से शपथ पढ़ रही थीं. इस बीच उन्होंने पास में बैठी विधायक मनोरमा देवी से बताने को कहा. विभाग देवी ने शपथ को सतत कह दिया.

सदन में विभा देवी बोलीं- 'छोटकी बोल न…'

शपथ पढ़ने के दौरान विभा देवी ने कहा, "मैं ईश्वर की सतत लेती हूं…" इस दौरान पास में बैठीं जेडीयू विधायक मनोरमा देवी से कहा, "छोटकी बोल न…" जब विभा देवी रुक-रुककर फंसते हुए शपथ पढ़ती जा रही थीं तो बीच-बीच में मनोरमा देवी ने उनकी मदद की.

किसने किस भाषा में ली शपथ?

दूसरी ओर सदन में अन्य विधायकों ने अलग-अलग भाषा में शपथ ली. मिथिलांचल क्षेत्र से आने वाले कई विधायकों ने मैथिली में शपथ ली, जिनमें मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और अलीनगर से निर्वाचित सबसे कम उम्र की विधायक एवं गायिका मैथिली ठाकुर शामिल हैं. अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ विधायकों और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के सदस्यों ने उर्दू में शपथ ली.

सोनबरसा से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक रत्नेश सदा और कुछ अन्य सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ली. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक विष्णु देव पासवान ने अंग्रेजी में शपथ ली. कई विधायकों ने शपथ लेने के दौरान 'जय बिहार', 'जय भारत', 'बिहार जिंदाबाद', 'सीमांचल जिंदाबाद' और 'जय भीम' जैसे नारे लगाए. बता दें कि यह विधानसभा का पहला सत्र है जिसमें कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित होगी.

