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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी ने दी सलाह, 'जिस तरह…'

राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी ने दी सलाह, 'जिस तरह…'

JDU on Rahul Gandhi: संजय कुमार झा ने कहा राहुल गांधी को शर्म आनी चाही. उन पर ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये सब उनकी समझ से बाहर है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू की ओर से सलाह दी गई है. जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को कहा कि राहुल गांधी ने कल (बुधवार) जिस प्रकार की भाषा का अपने भाषण में प्रयोग किया, लोग समझ रहे हैं कि वे क्या बोलना चाहते हैं. 

ये सब उनकी समझ से बाहर: जेडीयू

संजय झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाही... जब कोई घटना होती है तो पुलिस की जवाबदेही हो जाती है कि परिस्थिति हाथ से ना निकलें... उन (राहुल गांधी) पर ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये सब उनकी समझ से बाहर है..."

राहुल गांधी को सलाह देते हुए संजय कुमार झा ने कहा, "जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए."

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बीजेपी सांसद ने कहा- 'जो गोली चली ही नहीं…'

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "जब उन्होंने भाषण की शुरूआत की, उन्होंने पहले छात्र के बारे में कहा फिर खुद के बारे में कहा. पांच बार के सांसद रहते हुए उन्हें ये नहीं पता कि किन शब्दों का प्रयोग सदन में करना चाहिए. हम लगातार उसी का विरोध कर रहे थे. वे किसी भी शब्द का चयन कर सकते थे जिसकी संसद में अनुमति हो लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया. जो गोली चली ही नहीं है उसके बारे में वे बात कर रहे हैं..."

बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "उनकी पूरी बात झूठी है आदेश देने  का काम वहां पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है मजिस्ट्रेट स्थिति और परिस्थिति को देखकर आगे की कार्रवाई करता है. यहां तो ज्ञान की बात है जिससे वो अनजान हैं… गृह मंत्री के आदेश का कोई सवाल ही नहीं उठता… वो बिना सोचे समझे बात करते हैं..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Sanjay Kumar Jha BIHAR NEWS
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