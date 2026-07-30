राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी ने दी सलाह, 'जिस तरह…'
JDU on Rahul Gandhi: संजय कुमार झा ने कहा राहुल गांधी को शर्म आनी चाही. उन पर ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये सब उनकी समझ से बाहर है.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू की ओर से सलाह दी गई है. जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को कहा कि राहुल गांधी ने कल (बुधवार) जिस प्रकार की भाषा का अपने भाषण में प्रयोग किया, लोग समझ रहे हैं कि वे क्या बोलना चाहते हैं.
ये सब उनकी समझ से बाहर: जेडीयू
संजय झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाही... जब कोई घटना होती है तो पुलिस की जवाबदेही हो जाती है कि परिस्थिति हाथ से ना निकलें... उन (राहुल गांधी) पर ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये सब उनकी समझ से बाहर है..."
#WATCH | दिल्ली | JDU सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी ने कल जिस प्रकार की भाषा का अपने भाषण में प्रयोग किया, लोग समझ रहे हैं कि वे क्या बोलना चाहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाही...जब कोई घटना होती है तो पुलिस की… pic.twitter.com/zNtUCH2dFv— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2026
राहुल गांधी को सलाह देते हुए संजय कुमार झा ने कहा, "जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए."
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बीजेपी सांसद ने कहा- 'जो गोली चली ही नहीं…'
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "जब उन्होंने भाषण की शुरूआत की, उन्होंने पहले छात्र के बारे में कहा फिर खुद के बारे में कहा. पांच बार के सांसद रहते हुए उन्हें ये नहीं पता कि किन शब्दों का प्रयोग सदन में करना चाहिए. हम लगातार उसी का विरोध कर रहे थे. वे किसी भी शब्द का चयन कर सकते थे जिसकी संसद में अनुमति हो लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया. जो गोली चली ही नहीं है उसके बारे में वे बात कर रहे हैं..."
बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "उनकी पूरी बात झूठी है आदेश देने का काम वहां पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है मजिस्ट्रेट स्थिति और परिस्थिति को देखकर आगे की कार्रवाई करता है. यहां तो ज्ञान की बात है जिससे वो अनजान हैं… गृह मंत्री के आदेश का कोई सवाल ही नहीं उठता… वो बिना सोचे समझे बात करते हैं..."
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