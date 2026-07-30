'कौन प्रशांत किशोर?' बांकीपुर उपचुनाव के बीच राम कृपाल यादव का निशाना

बिहार की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने अपने-अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच कर वोट डाला. मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत का दावा करते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता विकास, कार्यकर्ता आधारित राजनीति और स्थानीय जुड़ाव के पक्ष में मतदान कर रही है.

प्रशांत किशोर के बारे में पूछे जाने के सवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, कौन प्रशांत किशोर? क्या वे बांकीपुर के रहने वाले हैं. बांकीपुर में उनका घर कहां है? किस मोहल्ले में उनका घर है. क्या उन्हें पांच गलियों के नाम पता हैं."

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उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वह कभी वहां गए हैं. क्या वह कभी वहां जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, "वोटर्स स्थानीय कनेक्शन चाहते हैं. लोग अपनी मिट्टी के बेटे को चाहते हैं. नितिन नवीन इस क्षेत्र के बेटे हैं.

'नीरज कुमार के पक्ष में जनादेश देगी जनता'

राम कृपाल यादव ने विश्वास जताया कि बांकीपुर की जनता एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में जनादेश देगी और उपचुनाव में कमल के पक्ष में स्पष्ट परिणाम सामने आएगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बांकीपुर की जनता हमेशा अपने क्षेत्र से जुड़े और सुख-दुख में साथ रहने वाले प्रतिनिधि को प्राथमिकता देती है.

उन्होंने कहा कि लोग किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय अपने 'घर के बेटे' को चुनना पसंद करते हैं. उनके मुताबिक, पहले नितिन नवीन को जनता का व्यापक समर्थन मिला और अब उसी विश्वास के साथ लोग नीरज कुमार सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं.उन्होंने दावा किया कि अब राजनीति में धनबल नहीं, बल्कि जनसेवा और जनता के बीच निरंतर मौजूद रहने का महत्व है.

उन्होंने कहा कि मतदाता ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्रों पर सभी वर्गों के मतदाता कमल चुनाव चिह्न के पक्ष में मतदान करते दिखाई दे रहे हैं.

प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोले राम कृपाल यादव?

प्रशांत किशोर का जन सुराज के समर्थकों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है. यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी. कानून के दायरे में रहकर ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

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