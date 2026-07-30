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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कौन प्रशांत किशोर?' बांकीपुर उपचुनाव के बीच राम कृपाल यादव का निशाना

'कौन प्रशांत किशोर?' बांकीपुर उपचुनाव के बीच राम कृपाल यादव का निशाना

Bankipur By Poll: रामकृपाल यादव ने एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता विकास, कार्यकर्ता आधारित राजनीति और स्थानीय जुड़ाव के पक्ष में मतदान कर रही. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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बिहार की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने अपने-अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच कर वोट डाला. मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत का दावा करते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता विकास, कार्यकर्ता आधारित राजनीति और स्थानीय जुड़ाव के पक्ष में मतदान कर रही है. 

प्रशांत किशोर के बारे में पूछे जाने के सवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, कौन प्रशांत किशोर? क्या वे बांकीपुर के रहने वाले हैं. बांकीपुर में उनका घर कहां है? किस मोहल्ले में उनका घर है. क्या उन्हें पांच गलियों के नाम पता हैं."

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उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वह कभी वहां गए हैं. क्या वह कभी वहां जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, "वोटर्स स्थानीय कनेक्शन चाहते हैं. लोग अपनी मिट्टी के बेटे को चाहते हैं. नितिन नवीन इस क्षेत्र के बेटे हैं.

'नीरज कुमार के पक्ष में जनादेश देगी जनता'

राम कृपाल यादव ने विश्वास जताया कि बांकीपुर की जनता एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में जनादेश देगी और उपचुनाव में कमल के पक्ष में स्पष्ट परिणाम सामने आएगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बांकीपुर की जनता हमेशा अपने क्षेत्र से जुड़े और सुख-दुख में साथ रहने वाले प्रतिनिधि को प्राथमिकता देती है. 

उन्होंने कहा कि लोग किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय अपने 'घर के बेटे' को चुनना पसंद करते हैं. उनके मुताबिक, पहले नितिन नवीन को जनता का व्यापक समर्थन मिला और अब उसी विश्वास के साथ लोग नीरज कुमार सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं.उन्होंने दावा किया कि अब राजनीति में धनबल नहीं, बल्कि जनसेवा और जनता के बीच निरंतर मौजूद रहने का महत्व है. 

उन्होंने कहा कि मतदाता ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्रों पर सभी वर्गों के मतदाता कमल चुनाव चिह्न के पक्ष में मतदान करते दिखाई दे रहे हैं.

प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोले राम कृपाल यादव?

प्रशांत किशोर का जन सुराज के समर्थकों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है. यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी. कानून के दायरे में रहकर ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Bankipur News Ram Kripal Yadav PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS PATNA NEWS Bankipur By Poll Bankipur By Election
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