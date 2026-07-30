बांकीपुर में BJP और जन सुराज मिलकर लड़ रही? दावा- 'दोनों अंदरखाने…'

बांकीपुर में आज (गुरुवार) हो रहे उपचुनाव के बीच आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि बीजेपी और जन सुराज पार्टी मिलकर लड़ रही है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यह दावा किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और नैरेटिव सेट करने की बात कही है.

दोनों अंदरखाने पूरी तरह से मिले हुए: आरजेडी

शक्ति यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी यह झूठा नैरेटिव सेट करवा रही है कि बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लग रही है. यह बात अब पूरी तरह से जगजाहिर हो चुकी है कि बांकीपुर के चुनावी मैदान में भाजपा और उनका चुनाव लड़ रहा नया एलाई पार्टनर, जिसे यह लोग तथाकथित रूप से धन सुराज कहते हैं, दोनों अंदरखाने पूरी तरह से मिले हुए हैं."

भारतीय जनता पार्टी अपने पोसुआ मीडिया के जरिए यह झूठा नैरेटिव सेट करवा रही है कि बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लग रही है। यह बात अब पूरी तरह से जगजाहिर हो चुकी है कि बांकीपुर के चुनावी मैदान में भाजपा और उनका चुनाव लड़ रहा नया एलाई पार्टनर,… — Shakti Singh Yadav (@sshaktisinghydv) July 30, 2026

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उन्होंने कहा, "धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं के बीच जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की साजिश रच रहे हैं… हकीकत तो यह है कि बांकीपुर उपचुनाव में राजद को अपार जनसमर्थन मिल रहा है, जिससे बुरी तरह बौखलाकर भाजपा और उनका यह बेबी प्रोजेक्ट दोनों मिलकर मीडिया में भ्रामक खबरें प्लांट करवा रहे हैं, लेकिन बिहार की जागरूक जनता इनके इस ओछे षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देगी!"

बीजेपी पर भड़की जन सुराज पार्टी

आरजेडी की ओर से भले दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जन सुराज दोनों एक हैं. इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया है. पार्टी के प्रवक्त कुमार सौरभ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "एक अकेला सब पर भारी… हमारे इलेक्शन एजेंट अब तक पांच वार्ड के 26 बूथ घूम चुके हैं. बांकीपुर में लहर नहीं सुनामी है… अंडर करेंट! चुप चाप स्कूल का बस्ता छाप चल रहा है. यह स्थिति है कि पहली बार RJD नहीं BJP वाले बूथ डिस्टर्ब कर रहे हैं. BJP के पहले वाले प्रत्याशी जिनका रणछोड़ दास चांचड़ हो गया था, बूथ पर दादागिरी कर रहे हैं."

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