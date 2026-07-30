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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में BJP और जन सुराज मिलकर लड़ रही? दावा- 'दोनों अंदरखाने…'

बांकीपुर में BJP और जन सुराज मिलकर लड़ रही? दावा- 'दोनों अंदरखाने…'

Bankipur By-Polls: आरजेडी का कहना है कि बीजेपी नैरेटिव सेट करवा रही है कि बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लग रही है. पढ़िए शक्ति यादव ने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jul 2026 12:12 PM (IST)
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बांकीपुर में आज (गुरुवार) हो रहे उपचुनाव के बीच आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि बीजेपी और जन सुराज पार्टी मिलकर लड़ रही है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यह दावा किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और नैरेटिव सेट करने की बात कही है.

दोनों अंदरखाने पूरी तरह से मिले हुए: आरजेडी

शक्ति यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी यह झूठा नैरेटिव सेट करवा रही है कि बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लग रही है. यह बात अब पूरी तरह से जगजाहिर हो चुकी है कि बांकीपुर के चुनावी मैदान में भाजपा और उनका चुनाव लड़ रहा नया एलाई पार्टनर, जिसे यह लोग तथाकथित रूप से धन सुराज कहते हैं, दोनों अंदरखाने पूरी तरह से मिले हुए हैं." 

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उन्होंने कहा, "धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं के बीच जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की साजिश रच रहे हैं… हकीकत तो यह है कि बांकीपुर उपचुनाव में राजद को अपार जनसमर्थन मिल रहा है, जिससे बुरी तरह बौखलाकर भाजपा और उनका यह बेबी प्रोजेक्ट दोनों मिलकर मीडिया में भ्रामक खबरें प्लांट करवा रहे हैं, लेकिन बिहार की जागरूक जनता इनके इस ओछे षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देगी!"

बीजेपी पर भड़की जन सुराज पार्टी

आरजेडी की ओर से भले दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जन सुराज दोनों एक हैं. इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया है. पार्टी के प्रवक्त कुमार सौरभ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "एक अकेला सब पर भारी… हमारे इलेक्शन एजेंट अब तक पांच वार्ड के 26 बूथ घूम चुके हैं. बांकीपुर में लहर नहीं सुनामी है… अंडर करेंट! चुप चाप स्कूल का बस्ता छाप चल रहा है. यह स्थिति है कि पहली बार RJD नहीं BJP वाले बूथ डिस्टर्ब कर रहे हैं. BJP के पहले वाले प्रत्याशी जिनका रणछोड़ दास चांचड़ हो गया था, बूथ पर दादागिरी कर रहे हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jul 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BJP Neeraj Sinha BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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