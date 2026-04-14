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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइस्तीफे के बाद आज ही सीएम आवास छोड़ देंगे नीतीश कुमार, यह होगा उनका नया ठिकाना

इस्तीफे के बाद आज ही सीएम आवास छोड़ देंगे नीतीश कुमार, यह होगा उनका नया ठिकाना

Nitish Kumar New Residence: 7 सर्कुलर रोड आवास राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जाता है. 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई थी. उस समय भी नीतीश कुमार इसी आवास में रह रहे थे.

By : शशांक कुमार | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 14 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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  • राज्यपाल को सूचना देंगे, 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक.

बिहार के मुख्यमंत्री पद से आज मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद ही नीतीश कुमार अपने नए आवास में शिफ्ट हो जायेंगे. अब उनका नया ठिकाना आधिकारिक आवास, 1 अणे मार्ग की बजाय पटना का 7 सर्कुलर रोड का बंगला होगा. यह बिहार सरकार का टाइप-VII VIP सरकारी बंगला है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री या बड़े नेताओं को आवंटित किया जाता है. 

नीतीश के आधिकारिक आवास, 1 अणे मार्ग से पहले ही सारा सामान शिप्ट कर दिया गया है. 1 अणे मार्ग का आवास बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है. नीतीश जब भी मुख्यमंत्री रहें , यही उनका मुख्य प्रशासनिक निवास रहा. नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 में सीएम पद से त्यागपत्र दिया था. उसके बाद जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी मकान में रहे थे. उनके इस्तीफे के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनकर नीतीश इस आवास में शिफ्ट हुए थे.

7 सर्कुलर रोड आवास का राजनीतिक महत्व

वहीं, 7 सर्कुलर रोड आवास राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जाता है. 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई थी. उस समय भी नीतीश कुमार इसी आवास में रह रहे थे और राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी. उस जीत के बाद उनकी राजनीतिक वापसी को भी इसी आवास से जोड़ा जाता है. गौर हो कि नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने से पहले मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की और यह बैठत कुछ देर ही चली. इस बैठक में उन्होंने साफ किया कि जो भी सीएम बनेगा उसका वो पूरा सहयोग करेंगे.

नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल को सूचना देंगे. आज दोपहर 3:15 बजे नीतीश कुमार के इस्तीफे देने की खबरें हैं. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा जिसको लेकर आये दिन विपक्ष एनडीए की गठबंधन सरकार पर हमलावर है. आज 3 बजे तक बीजेपी विधानमंडल बैठक में औपचारिक ऐलान हो सकता है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा. 

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Published at : 14 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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NITISH KUMAR BIHAR NEWS
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