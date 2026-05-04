बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय! शपथ ग्रहण में पहुंच सकते हैं PM मोदी

बिहार में कैबिनेट विस्तार की संभावित तारीख सामने आ गई है. नई सरकार के गठन के बाद अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है. जो भी विभाग हैं वो सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) और दोनों डिप्टी सीएम (बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी) के बीच ही बंटे हुए हैं. ऐसे में अब बिहार में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है.

पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 मई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है. पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इसके लिए गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं. बड़े स्तर पर शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है. माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी आएंगे. एनडीए के अन्य बड़े नेता भी रहेंगे.

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कैबिनेट विस्तार से पहले सम्राट ने किया दिल्ली का दौरा

बता दें कि एक तरफ बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने हाल ही दिल्ली का दौरा किया है. उन्होंने दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और विनोद तावड़े, जैसे नेताओं से मुलाकात की थी. अब इस मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार का काम बिहार में तेज हो गया है.

नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना

कैबिनेट विस्तार में किस पार्टी से कितने नए चेहरे शामिल होते हैं यह देखने वाली बात होगी. सूत्रों की मानें तो जो वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं उन्हें तो मौका मिलेगा ही, साथ ही कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है. नए चेहरों में युवा विधायकों पर ज्यादा नजर है.

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