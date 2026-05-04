(Source: ECI/ABP News)
पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जनादेश...'
West Bengal Election Result 2026: नतीजों को लेकर नीतीश कुमार का कहना है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिली इस जीत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पहली प्रतिक्रिया आई है. नीतीश कुमार ने सोमवार (04 मई, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर विजयी दलों को बधाई दी है.
नीतीश कुमार ने कहा, "पश्चिम बंगाल, असम एवं पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी- एनडीए की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है. यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम एवं पुदुचेरी में विकास, सुशासन और जनकल्याण के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा."
पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी- एन॰डी॰ए॰ की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में विकास, सुशासन और…— Nitish Kumar (@NitishKumar) May 4, 2026
एक दूसरे पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा, "केरल एवं तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजयी दलों को हार्दिक बधाई. जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए आशा है कि नई सरकारें विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देंगी."
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संजय झा ने शेयर की रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति
दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति शेयर की है. लिखा है, "सदियों की ठंडी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है."
क्या बोले नितिन नवीन?
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बंगाल की ऐतिहासिक जीत पर कहा है, "पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता को इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन. चैतन्य महाप्रभु , स्वामी विवेकानंद और हमारे पथप्रदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान विभूतियों की यह पावन धरा अब शांति, समृद्धि और सुशासन के एक नए युग की साक्षी बनेगी. यह विजय पश्चिम बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और गौरव की पुनर्स्थापना का प्रतीक है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 'सोनार बांग्ला' के संकल्प को साकार करने और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित हैं. आइए, हम सब मिलकर एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बंगाल का निर्माण करें."
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