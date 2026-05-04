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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जनादेश...'

पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जनादेश...'

West Bengal Election Result 2026: नतीजों को लेकर नीतीश कुमार का कहना है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 07:35 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिली इस जीत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पहली प्रतिक्रिया आई है. नीतीश कुमार ने सोमवार (04 मई, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर विजयी दलों को बधाई दी है.

नीतीश कुमार ने कहा, "पश्चिम बंगाल, असम एवं पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी- एनडीए की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है. यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम एवं पुदुचेरी में विकास, सुशासन और जनकल्याण के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा."

एक दूसरे पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा, "केरल एवं तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजयी दलों को हार्दिक बधाई. जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए आशा है कि नई सरकारें विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देंगी."

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संजय झा ने शेयर की रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति

दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति शेयर की है. लिखा है, "सदियों की ठंडी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है."

क्या बोले नितिन नवीन?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बंगाल की ऐतिहासिक जीत पर कहा है, "पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता को इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन. चैतन्य महाप्रभु , स्वामी विवेकानंद और हमारे पथप्रदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान विभूतियों की यह पावन धरा अब शांति, समृद्धि और सुशासन के एक नए युग की साक्षी बनेगी. यह विजय पश्चिम बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और गौरव की पुनर्स्थापना का प्रतीक है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 'सोनार बांग्ला' के संकल्प को साकार करने और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित हैं. आइए, हम सब मिलकर एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बंगाल का निर्माण करें."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 May 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee Nitish Kumar BIHAR NEWS West Bengal Election Result 2026
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