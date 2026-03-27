युद्ध के बीच सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात

मिडिल ईस्ट में बीते करीब एक महीने से जारी युद्ध का असर पेट्रोलियम पदार्थों पर भी पड़ रहा है. इस बीच अंतरराष्ट्रीय कीमतों के दबाव को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार (27 मार्च 2026) को पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी. अब पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी सिर्फ तीन रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह शून्य हो गई. इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अपनी छवि को सुधार रही सरकार?

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसके पीछे की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अंतर नहीं पड़ेगा. सरकार औपचारिकता निभा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ये बताना चाह रही है कि इस हालत में भी जब देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर क्राइसिस है तो भी हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं. एक तरह से लोगों के अंदर जो सरकार की छवि है उसको सुधारने की यह कोशिश है.

Delhi: On the government slashing excise duty by ₹10 on petrol and diesel, Congress MP Tariq Anwar says, "It won’t make a huge difference; the impact won’t be significant. The government is trying to show that even in this situation, with a crisis in the country regarding… pic.twitter.com/Z3AXSRxWxW — IANS (@ians_india) March 27, 2026

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