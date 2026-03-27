हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPetrol Diesel Price: युद्ध के बीच सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात

Petrol Diesel Price: युद्ध के बीच सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात

Petrol Diesel Excise Duty: एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बस सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Mar 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में बीते करीब एक महीने से जारी युद्ध का असर पेट्रोलियम पदार्थों पर भी पड़ रहा है. इस बीच अंतरराष्ट्रीय कीमतों के दबाव को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार (27 मार्च 2026) को पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी. अब पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी सिर्फ तीन रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह शून्य हो गई. इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अपनी छवि को सुधार रही सरकार?

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसके पीछे की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अंतर नहीं पड़ेगा. सरकार औपचारिकता निभा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ये बताना चाह रही है कि इस हालत में भी जब देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर क्राइसिस है तो भी हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं. एक तरह से लोगों के अंदर जो सरकार की छवि है उसको सुधारने की यह कोशिश है. 

(यह खबर अपडेट हो रही है)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Tariq Anwar Petrol Diesel Price BIHAR NEWS Petrol Diesel Excise Duty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Petrol Diesel Price: युद्ध के बीच सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात
युद्ध के बीच सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात
बिहार
रामनवमी पर पटना में दिखा सौहार्द, महावीर मंदिर के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए शर्बत के काउंटर
रामनवमी पर पटना में दिखा सौहार्द, महावीर मंदिर के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए शर्बत के काउंटर
बिहार
Nalanda News: पटना की रहने वाली काजल की नालंदा में गोली लगने से मौत, हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस
पटना की रहने वाली काजल की नालंदा में गोली लगने से मौत, हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस
बिहार
Aurangabad News: औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर, फुल साउंड में गाना बजाकर चाचा ने 3 भतीजा-भतीजी को काट दिया
बिहार: औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर, फुल साउंड में गाना बजाकर चाचा ने 3 भतीजा-भतीजी को काट दिया
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, बिना इजाजत जहाज निकालने...', तेल संकट के बीच ईरान ने फिर कर दिया ऐलान
Live: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, बिना इजाजत जहाज निकालने...', तेल संकट के बीच ईरान ने फिर कर दिया ऐलान
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
Results
BSEB 10th Result 2026: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget