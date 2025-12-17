हिजाब विवाद: 'डॉन' की धमकी पर नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, 'यहां किसी की…'

बिहार के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दी है कि नीतीश कुमार माफी मांग लें, अभी टाइम है. इस तरह की धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद इस पर जेडीयू के मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दिया है. बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को जमा खान बिहारशरीफ पहुंचे थे.

मंत्री जमा खान ने कहा कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं. यहां किसी की मनमानी नहीं चलती. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी तरह की गीदड़भभकियों से डरने वाले नहीं हैं. बिहार में कानून का राज है और राज्य सरकार हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी.

पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे जमा खान

दरअसल मंत्री जमा खान नवादा जिले के भट्ठा पर गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में जान गंवाने वाले मोहम्मद अतहर हुसैन के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे. मुलाकात के बाद उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की. पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा.

जमा खान ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है. मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जमा खान ने कहा कि नवादा की यह घटना अत्यंत दुखद और शर्मनाक है. राज्य सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जल्द सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है.

जेडीयू मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबका साथ सबका सम्मान और सबका विकास की नीति पर काम करते हैं. मंत्री ने नफरत फैलाने के बजाय भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. आम लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार का संकल्प है.

