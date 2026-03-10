Watch: पटना पहुंचे ईशान किशन, एयरपोर्ट पर बच्चे को किस किया, भारत की जीत पर क्या कहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ishan Kishan News: ईशान किशन ने कहा कि मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं कि जितने प्लेयर हर जगह से बढ़ सकें बढ़ें. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. भारतीय टीम जीती है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Mar 2026 02:05 PM (IST)
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन मंगलवार (10 मार्च, 2026) को पटना पहुंचे. पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. लोग एक झलक देखने के लिए बेताब थे. उन्हें माला पहनाया गया. ईशान किशन को एयरपोर्ट पर एक बच्चे ने माला पहनाया जिसके बाद उन्होंने उसे किस किया. बच्चे ने भी किस किया. 

इस मौके पर मीडिया से बातचीत में भारत की जीत पर उन्होंने कहा, "मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. भारतीय टीम जीती है. हमारे लिए नहीं यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है. हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहें और जीतते रहें..."

एक सवाल पर कहा, "मैं जितना अच्छा करूंगा इससे और भी जो यंग बच्चे हैं उनके लिए काफी मोटिवेशन होगा. मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं कि जितने प्लेयर हर जगह से बढ़ सकें बढ़ें. अभी हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला है तो इससे ये होता है कि आपको बस मेहनत करना है और कहीं से भी आप आगे बढ़ सकते हो."

ईशान किशन ने बनाए थे 54 रन

बता दें कि ईशान किशन ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 रन बनाए थे. 25 गेंदों में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे. ईशान की इस पारी ने टीम को 250 रनों से ज्यादा के टोटल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था. ईशान किशन टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे. 

गौरतलब है ईशान की बेहतरीन पर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी थी. नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भारत की जीत पर कहा था, "बहुत-बहुत बधाई देता हूं. देश के लिए राज्य के लिए सौभाग्य की बात है." ईशान किशन की पारी पर कहा था कि हमें गर्व है कि वो जिस राज्य से हैं वहां से हम हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 10 Mar 2026 01:49 PM (IST)
T20 World Cup Ishan Kishan T20 World Cup 2026 BIHAR NEWS ICC T20 World Cup 2026
