हिजाब वाला विवाद बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार माफी मांगने के लिए विपक्ष कह रहा है लेकिन बीजेपी ने भी साफ कह दिया है कि वो (नीतीश) ऐसा नहीं करेंगे. इन सबके बीच नीतीश कुमार के बचाव में कई नेताओं ने बयान दिया है जिसको लेकर आरजेडी ने हमला किया है. गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने इस पूरे मुद्दे पर निशाना साधा.

आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने अपने एक्स हैंडल से अपना वीडियो बयान जारी किया. उन्होंने यूपी के मंत्री संजय निषाद और गिरिराज सिंह के बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया. कंचना यादव ने कहा, "पिछले दो-तीन दिनों में एनडीए के नेताओं ने महिला विरोधी बयानों को लेकर अपनी सारी हदें पार कर दीं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला का हिजाब तो खींचते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं संजय निषाद, वो तो सीधे कहते हैं कि वो तो नकाब ही खींचा था… इधर उधर उंगली कर देता तो.. यह मंत्री हैं… आपके वोट से जीतकर आते हैं."

'यह सब के सब महिला विरोधी'

आरजेडी की प्रवक्ता ने आगे कहा, "एक और बड़बोले और नफरती मंत्री हैं गिरिराज सिंह… वो तो आज (गुरुवार) कहते हैं कि वो (हिजाब पीड़िता) नौकरी करे या जहन्नुम में जाए… यह करेंगे बेटी की सुरक्षा? बेटी को पढ़ाएंगे? बेटी को बढ़ाएंगे? यह सब सिर्फ इनके नारों में है. दरअसल यह सब के सब महिला विरोधी हैं."

नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, "कायदे से जिनको माफी मांगनी चाहिए थी… इस्तीफा दे देना चाहिए था, आज वो सब के सब मैदान में हैं और एक बेटी जो अपने दम पर पढ़ती है, डॉक्टर बनती है, उसको कहते हैं नौकरी करे या जहन्नुम में जाए. शर्म आनी चाहिए. बेटी बचाएंगे… बेटी पढ़ाएंगे? अरे बेटी तो पढ़-लिखकर आई बचा ही नहीं पाए. एनडीए के सारे नेताओं पर शर्म आनी चाहिए."

बता दें कि यूपी के मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार के समर्थन में यह कहा है कि वो भी तो आदमी हैं. पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए. कहींं और छूते तब क्या होता? नकाब पर इतना है… कहीं और उंगली पड़ जाती तब क्या कहते आप लोग? उधर गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो महिला चिकित्सक नौकरी करे या जहन्नुम में जाए. अब इन दोनों नेताओं के इसी बयान पर कंचना यादव ने सवाल उठाया है.

