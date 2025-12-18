'नीतीश कुमार को लेकर मैं एक बात साफ कर देता हूं...', हिजाब विवाद के बीच JDU का बड़ा बयान

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली धमकी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस तरह की किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं. आईएएनएस से बातचीत में गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर मैं एक बात साफ कर देता हूं कि उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से बेदाग रहा है. हमारे मुख्यमंत्री ने हमेशा से ही जनता के हितों और कल्याण के लिए काम किया.

उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में आज तक किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया. उन्होंने हमेशा से ही यह सुनिश्चित किया कि समाज की अंतिम पंक्ति तक मौजूद लोगों तक विकास पहुंचे. विकास से संबंधित किसी भी काम के साथ आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया. उन्होंने हमेशा से ही जनता के हितों को प्राथमिकता दी.

'किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया'

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 सालों के शासनकाल में आज तक किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया. उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया किसी भी संप्रदाय व्यक्ति के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं पहुंचे. उन्होंने समाज में सभी लोगों को समान भाव से देखा. किसी को भी ऊंच और नीच का दर्जा नहीं दिया.

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश के कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार का खलल पैदा नहीं हुआ. आज तक राज्य में कर्फ्यू पैदा नहीं हुआ. नीतीश कुमार के शासनकाल में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नियम की अवहेलना नहीं कर सके. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर काम संविधान के अनुरूप हो सके.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में हमेशा से ही महिलाओं को अपनी प्राथमिकता की सूची में शीर्ष पर रखा, खासकर मुस्लिम महिलाओं को. महिलाओं को सशक्त करने के ध्येय से नीतीश सरकार की तरफ से इतनी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, उतना किसी और राज्य में नहीं किया गया होगा.

दावा किया कि इस धमकी का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है. अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज भी नीतीश कुमार पर दिल खोलकर भरोसा रखते हैं. वे इस बात को जानते हैं कि अगर कोई उनके कल्याण के लिए काम कर सकता है, तो वह अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं.

