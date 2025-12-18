हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर ने छोड़ा बिहार, कोलकाता जानें की खबरों पर गरमाई राजनीति

बिहार में आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने वाला मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक कोलकाता की न्यूज वेबसाइट के द्वारा दावा किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन बिहार में काम नहीं करेंगी.

जानकारी के अनुसार, लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि वह परिवार के साथ कोलकाता चली गई है. हालांकि, इन खबरों को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई सूचना हम लोगों को नहीं दी गई है कि वह यहां काम नहीं करेंगी.

महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही नीतीश सरकार- मंगल पांडे

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रही है. महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. उनके रोजगार, उनके शैक्षणिक योग्यता की दिशा में सार्थक पहल किया जा रहा है. यही वजह है कि बिहार के चुनाव में महिलाओं ने जमकर एनडीए के समर्थन में वोट किया.

महिला से माफी की मांग कर रहा विपक्ष

जानकारी के अनुसार, हिजाब खींचने का मामला आए दिन तुल पकड़ता जा रहा है. विपक्ष नीतीश के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा माफी की मांग कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि नीतीश ऐसी हरकत करते हैं जिससे बिहार की किरकिरी होती है.

नीतीश कुमार को पाकिस्तान के डॉन ने दी धमकी

इसके अलावा हिजाब विवाद अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है. वहां के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर नीतीश से मुस्लिम महिला से माफी मांगने के लिए कहा है. कहा कि नीतीश कुमार के पास अभी भी समय है कि वह उस बच्ची से माफी मांग ले. अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी.

