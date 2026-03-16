CM भी बन सकते हैं निशांत कुमार? राज्यसभा के नतीजों के बीच JDU के बयान से उठा सियासी तूफान!

बिहार में सोमवार (16 मार्च, 2026) को राज्यसभा की पांच सीटों के लिए मतदान हुआ. सभी पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है. इस बीच जेडीयू की ओर से एक बड़ा बयान आया है. जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बड़ी बात कही है.

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक के गायब रहने पर मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा, "आने वाले समय में आरजेडी का एक एमएलसी भी नहीं बनेगा. जो नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार करता है तो जनता उस तरह जवाब देती है. उनके विधायक उस तरह से जवाब देते हैं. वैचारिक लड़ाई लड़िए. हम लोग तैयार हैं."

'भविष्य में कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं'

इस दौरान पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? इस पर अशोक चौधरी ने कहा, "भविष्य में कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, आप डिप्टी सीएम पर ही क्यों रोक रहे हैं." इस पर फिर पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि क्यों नहीं बन सकते हैं?

Patna, Bihar: Minister Ashok Choudhary says, "In the coming time, not even a single RJD leader will become an MLC" pic.twitter.com/WhjMSLKiU4 — IANS (@ians_india) March 16, 2026

अशोक चौधरी के बयान ने अटकलों को हवा दे दी है. बता दें कि जेडीयू के कार्यकर्ता पहले से ही मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए. ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत को क्या जिम्मेदारी मिलती है.

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भावुक हुए अशोक चौधरी

दूसरी ओर अशोक चौधरी भावुक नजर आ रहे हैं. सोमवार की शाम उन्होंने अपने एक्स हैंडल से नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्ट किया है. उसमें उन्होंने लिखा है, "नीतीश कुमार बस एक ही हैं- न उनसे पहले कोई ऐसा था, और न उनके बाद कोई वैसा आएगा."

पोस्ट के माध्यम से जेडीयू नेता ने कहा है कि यह केवल हमारी भावना नहीं है, बल्कि बिहार के विकास, सामाजिक परिवर्तन और सुशासन की एक लंबी यात्रा का निष्कर्ष है. आज देश की वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रो. शमिका रवि जी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें भी यही तथ्य सामने आया कि माननीय नेता ने बिहार और बिहारवासियों के लिए जो कार्य किए हैं, वैसा उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलता है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ है, उसने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है." इसके साथ और भी कुछ बहुत कुछ लिखा है. यह पोस्ट राज्यसभा चुनाव के नतीजों से पहले का है.

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