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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM भी बन सकते हैं निशांत कुमार? राज्यसभा के नतीजों के बीच JDU के बयान से उठा सियासी तूफान!

CM भी बन सकते हैं निशांत कुमार? राज्यसभा के नतीजों के बीच JDU के बयान से उठा सियासी तूफान!

Nishant Kumar News: जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ किया कि भविष्य में निशांत कुमार कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं. पढ़िए पत्रकारों से क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 07:28 PM (IST)
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बिहार में सोमवार (16 मार्च, 2026) को राज्यसभा की पांच सीटों के लिए मतदान हुआ. सभी पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है. इस बीच जेडीयू की ओर से एक बड़ा बयान आया है. जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बड़ी बात कही है.

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक के गायब रहने पर मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा, "आने वाले समय में आरजेडी का एक एमएलसी भी नहीं बनेगा. जो नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार करता है तो जनता उस तरह जवाब देती है. उनके विधायक उस तरह से जवाब देते हैं. वैचारिक लड़ाई लड़िए. हम लोग तैयार हैं." 

'भविष्य में कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं'

इस दौरान पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? इस पर अशोक चौधरी ने कहा, "भविष्य में कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, आप डिप्टी सीएम पर ही क्यों रोक रहे हैं." इस पर फिर पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि क्यों नहीं बन सकते हैं? 

अशोक चौधरी के बयान ने अटकलों को हवा दे दी है. बता दें कि जेडीयू के कार्यकर्ता पहले से ही मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए. ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत को क्या जिम्मेदारी मिलती है. 

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: बिहार में NDA के 4 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? सियासी दावे से मची खलबली

भावुक हुए अशोक चौधरी

दूसरी ओर अशोक चौधरी भावुक नजर आ रहे हैं. सोमवार की शाम उन्होंने अपने एक्स हैंडल से नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्ट किया है. उसमें उन्होंने लिखा है, "नीतीश कुमार बस एक ही हैं- न उनसे पहले कोई ऐसा था, और न उनके बाद कोई वैसा आएगा."

पोस्ट के माध्यम से जेडीयू नेता ने कहा है कि यह केवल हमारी भावना नहीं है, बल्कि बिहार के विकास, सामाजिक परिवर्तन और सुशासन की एक लंबी यात्रा का निष्कर्ष है. आज देश की वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रो. शमिका रवि जी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें भी यही तथ्य सामने आया कि माननीय नेता ने बिहार और बिहारवासियों के लिए जो कार्य किए हैं, वैसा उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलता है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ है, उसने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है." इसके साथ और भी कुछ बहुत कुछ लिखा है. यह पोस्ट राज्यसभा चुनाव के नतीजों से पहले का है.

यह भी पढ़ें- बिहार: राज्यसभा की 5 सीटों पर NDA के उम्मीदवारों की जीत, तेजस्वी यादव बोले- 'हम चाहते हैं...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
JDU Rajya Sabha Elections Ashok Choudhary Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections Results
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