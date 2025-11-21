नीतीश कुमार पर RJD का हमला, 'जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है इससे…'

बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को उनका विभाग भी सौंप दिया गया. इसकी आधिकारिक जानकारी शाम में आ गई. गृह विभाग जो हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा था अब वह बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास चला गया है, जिसके चलते प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. आरजेडी की ओर से इसको लेकर सवाल उठाया गया है. आरजेडी का कहना है कि अब सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चलेगी.

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चक्रव्यूह रचा था और भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया था उसमें वह सफल हो गई है. उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार सिर्फ इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल बीजेपी उनके चेहरे के नाम पर खेलेगी. आज जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है इससे यह साफ संकेत है कि जेडीयू और एनडीए की राजनीति बीजेपी के माध्यम से चलेगी.

'सरकार बीजेपी की नीति और विचारों पर चलेगी'

एजाज अहमद ने आगे कहा कि बीजेपी ने पहले ही ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था कि नीतीश कुमार और उनकी राजनीति पूरी तरह अब बीजेपी के इर्द-गिर्द है. नीतीश कुमार द्वारा 20 सालों तक गृह विभाग संभालने के बाद आज बीजेपी ने जिस तरह से उनसे गृह विभाग लिया है इससे दिख रहा है कि बिहार में अब सरकार बीजेपी की नीति और उसके विचारों पर चलेगी.

बता दें कि एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है. इनमें 14 बीजेपी से, जेडीयू से 8 (नीतीश कुमार को छोड़कर), एलजेपी से 2 और हम एवं आरएलएम से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं. अभी कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी है. आगे कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी तो इनका विभाग कम हो जाएगा.

