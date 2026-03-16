तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को दी नसीहत, 'जिन लोगों ने...'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी. तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनका विरोध क्यों करेंगे. खासतौर पर अगर कोई नौजवान राजनीति में आना चाहता है तो हम उनका विरोध क्यों करेंगे. हमें तो अच्छा ही लगेगा कि कोई नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हों या कोई गरीब, आम बेरोजगार युवा भी हों, वो भी समाज की सेवा करना चाहता है तो उनका स्वागत है.

'जिन लोगों ने उनके पिता को बर्बाद किया...'

सोमवार (16 मार्च) को पटना में राज्यसभा चुनाव के मौके पर तेजस्वी यादव ने नसीहत देते हुए कहा, "लेकिन जहां हैं वो, जिन लोगों ने उनके पिता जी को बर्बाद किया है, आज वो वहीं हैं तो उनको तो पहचानना होगा."

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'बीजेपी जिसके साथ रहती है, उसको बर्बाद करती है'

आरजेडी नेता ने कहा, "हमने अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति जताई है. ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को छोड़कर वो फिर से 2024 में बीजेपी के साथ गए थे, तभी हमने कह दिया था कि जेडीयू का भविष्य नहीं रह सकता है. हमने पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे. आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे जैसा ही काम किया लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल दिया. एक दो महीने रहने दिया. आगे भी आप देखिएगा कि बीजेपी जिसके साथ रहती है, उसको तो बर्बाद करती है."

नीतीश कुमार भी जानते थे- तेजस्वी यादव

क्या आपको पहले से पता था कि नीतीश कुमार हटेंगे, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, "ये तो उनको (नीतीश कुमार) भी पता था. इसमें कोई नई बात नहीं है."

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