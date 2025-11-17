चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आज (सोमवार) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करके मंत्रिमंडल को भंग करेंगे एवं राज्यपाल के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा. इस बीच अब किस दल से कितने मंत्री होंगे इसकी भी चर्चा जोरों पर उठने लगी है.

चिराग की पार्टी से जीते हैं 19 विधायक

इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में नए चेहरे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि दो नए दल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी विधायक चुनाव जीतकर आए हैं. ऐसे में चर्चा होने लगी है कि एलजेपी रामविलास के तीन मंत्री नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं. सवाल है कि रेस में किसका-किसका नाम हो सकता है? चिराग की पार्टी से 19 विधायकों को जीत हासिल हुई है.

लिस्ट में टॉप पर है राजू तिवारी का नाम

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक वरिष्ठ नेता की ओर से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 19 विधायकों में से तीन मंत्री बन सकते हैं. इसमें पहला नाम राजू तिवारी का है. राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. इस बार वे गोविंदगंज विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं. दूसरा नाम संजय पासवान का है जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं. बखरी विधानसभा सीट से चुनाव में जीत हुई है. वहीं तीसरा नाम महुआ विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले संजय सिंह का है.

छह विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला

नीतीश मंत्रिमंडल में छह विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला बन रहा है. उस हिसाब से एलजेपी रामविलास के खाते में तीन मंत्रियों का कोटा तय हो रहा है. बिहार सरकार में मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्रियों का कोटा है. इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के ज्यादा मंत्री थे, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अच्छी संख्या बल के साथ सरकार में है.

हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह में किस पार्टी से कितने मंत्री शपथ लेंगे इसकी अभी जानकारी नहीं आई है. चर्चा है कि शपथ ग्रहण समारोह में एलजेपी रामविलास से भी किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है. दूसरी ओर बीजेपी से दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!

