बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है. इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ही ताजपोशी होगी, जबकि बीजेपी को दो डिप्टी सीएम दिए जाने की चर्चा तेज है.

मंत्रिमंडल में 31 मंत्री ले सकते हैं शपथ

सूत्रों के मुताबिक इस बार कुल 31 मंत्री शपथ ले सकते हैं. जेडीयू और बीजेपी को बराबर-बराबर 13-13 पद दिए जा रहे हैं. चिराग पासवान की एलजेपी (R) को तीन, जीतनराम मांझी की हम को एक और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को एक मंत्री पद मिलने की संभावना है.

हालांकि बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस बार 5 पद जानबूझकर खाली छोड़े जा रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से भरा जाएगा.

बीजेपी को दो डिप्टी सीएम देने का फॉर्मूला

बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पार्टी को दो उपमुख्यमंत्री पद दिए जाने पर सहमति बन रही है. इसका मकसद संगठन और सरकार, दोनों में संतुलन बनाना है. यह फॉर्मूला यूपी मॉडल जैसा बताया जा रहा है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है.

6 विधायकों पर एक मंत्री

इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में सीटों के आधार पर 6 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया गया है. बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं, जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं, जबकि एलजेपी (आरवी), हम और आरएलएम ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसी आधार पर मंत्रियों की संख्या का अनुपात तय किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन के बीच एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि विधानसभा का स्पीकर पद बीजेपी कोटे से जाएगा. यह फैसला गठबंधन के भीतर बीजेपी की बढ़ी भूमिका और उसकी संख्या को देखते हुए लिया जा रहा है. इससे विधानसभा संचालन पर पार्टी की पकड़ भी मजबूत होगी.

आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक

आज (17 नवंबर) सुबह 11 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी. इस बैठक में संभावित मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर लगेगी और दो उपमुख्यमंत्री पदों के नाम भी तय हो सकते हैं. माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे.

एनडीए की प्रचंड जीत से आसान हुआ सत्ता का रास्ता

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. बीजेपी ने 89 सीटों के साथ दमदार प्रदर्शन किया है, जबकि जेडीयू भी 85 सीटों के साथ मजबूत होकर लौटी है. छोटे सहयोगी दलों एलजेपी (R) की 19 सीटें, हम की 5 सीटें और आरएलएम की 4 सीटों ने गठबंधन को और मजबूती दी है.