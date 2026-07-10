राम मंदिर चोरी मामला: 'मर जाओ, कैसे पता नहीं चला...', पप्पू यादव का धीरेंद्र शास्त्री पर हमला

राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले में जांच जारी है. पूछताछ के साथ कई चीजें धीरे-धीरे सामने भी आ रही हैं. इस बीच विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी भी जारी है. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) का नाम लिए बिना निशाना साधा है.

शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को यूपी के कानपुर में मीडिया से बातचीत के क्रम में सांसद पप्पू यादव से पूछा गया कि आप किसी पर्ची वाले बाबा के बारे में कह रहे थे? इस पर धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना पप्पू यादव ने कहा, "उसको कैसे पता नहीं चला? मर जाओ सनातन के लिए मरते काहे नहीं हो… सनातन को बचाओ… गांव-गांव में हम मूर्ति बनवा देंगे…"

उक्त बयान से पहले कांग्रेस सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार की दोपहर कानपुर के तिलक हॉल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाए. निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.

प्रशांत किशोर पर क्या बोले?

बांकीपुर से उपचुनाव में प्रशांत किशोर के लड़ने पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. पप्पू यादव ने पीके को हवा-हवाई बताया. कहा कि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं होता है. इन्होंने संघर्ष नहीं किया है. दर्द का पता नहीं है.

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दूसरी ओर नितिन गडकरी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि बिहार के एक-एक एक्सप्रेसवे जिसके फंड नहीं मिल रहे हैं उसको लेकर और जो पुल टूट रहे उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है. पप्पू यादव ने कहा कि कोसी सीमांचल और बिहार के अधिकार को लेकर रहेंगे.

एक सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जो लड़ाई है वो चोरी-भ्रष्टाचार और देश को गुलाम बनाने वाले लोगों से है… कर्ज लेकर भारत को बेचने वालों से है, भगवान को बेचने वालों से है…"

वहीं भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर भी पप्पू यादव से मीडियाकर्मियों ने सवाल किया. इस पर पप्पू यादव ने एक लाइन में कहा, "भरत तिवारी को न्याय मिलेगा."

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