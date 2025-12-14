बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए इस बड़े संगठनात्मक निर्णय से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

इस नियुक्ति पर बिहार के दो प्रमुख नेताओं, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधान पार्षद (MLC) जीवन कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. संजय जायसवाल, ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें इसे बिहार के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान बताया गया है.

बिहार के लिए बताया गौरव का क्षण

पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में इस नियुक्ति को बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया. उन्होंने कहा,"बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने माननीय नितिन नबीन को ढेर सारी बधाइयां. बिहार के लिए आज गौरव का दिन है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक बिहार के युवा हैं''. जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह नियुक्ति बिहार के युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है.

MLC जीवन कुमार ने इस नियुक्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पार्टी की प्रभावी निर्णय लेने की रणनीति का हिस्सा बताया. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि मैं, विधान पार्षद जीवन कुमार, मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं. यह नियुक्ति एक बार फिर प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले (Surprising) और प्रभावी निर्णय लेती है, जो संगठन और देशहित में दूरगामी परिणाम देते हैं."

सभी कार्यकर्ताओं के लिए है गौरव का क्षण

उन्होंने आगे कहा कि मंत्री नितिन नबीन का विशाल संगठनात्मक अनुभव और उत्कृष्ट कार्यकुशलता किसी से छिपी नहीं है. बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है. हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. यह निर्णय संगठन में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा और पार्टी की नीति को और मजबूत करेगा. मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं.

' बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिनिधित्व करेगी प्रदान '

उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति और संगठन में सक्रिय रहने वाले नवीन जी को यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलना न केवल उनकी योग्यता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिहार को संगठनात्मक मानचित्र पर कितना महत्व दे रहा है. यह नियुक्ति राज्य के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी और बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी.

बीजेपी की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नबीन ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है. और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा ध्यान देते हैं. मैं इसके लिए पार्टी के नेताओं के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ मिलकर काम करेंगे.