सम्राट चौधरी कैसे बने बिहार के मुख्यमंत्री? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताई इनसाइड स्टोरी

बिहार में नीतीश कुमार के सियासी युग की समाप्ति के बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को राज्य की सत्ता की कमान मिल चुकी है. नीतीश कुमार के इस्तीफे और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की चर्चा अभी भी हो रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार में हुए इस सियासी बदलाव के लिए नीतीश कुमार की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसमें राजनीति खोज रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि इतना बड़ा फैसला हुआ है, जो काबिले तारीफ है.

एबीपी को दिए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की कहानी क्या है? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ गया. नीतीश कुमार चाहते थे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनें. इस सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि वो अपना निर्णय ले सकता है.''

'नीतीश कुमार ने बदलाव किया, जिसके उदाहरण दिए जाएंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एनडीए के वरिष्ठ नेता रहे. उन्होंने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसके राजनीति के इतिहास में उदाहरण दिए जाएंगे. पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? आज नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की जुगल जोड़ी है, जिन्होंने इतने बड़े निर्णय को आगे लेकर गए. उसमें व्यक्ति का निर्णय किधर से हो रहा है, उसमें लोग राजनीति खोज रहे हैं. लेकिन मेरा मानना है कि इतना बड़ा फैसला हुआ है, जो काबिले तारीफ की बात है.''

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नीतीश कुमार ने बीजेपी को कब कम्युनिकेट किया?

जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुझे समय बता पाएंगे क्योंकि लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि कब ये फैसला हुआ और नीतीश कुमार ने बीजेपी को कब कम्युनिकेट किया कि अब मैं बिहार की राजनीति को छोड़कर दिल्ली जाना चाहता हूं. इस सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, ''चुनाव के बाद लगातार उन्होंने सभाओं में कहा, जिसके बाद ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि अब उनकी इच्छा है कि अब वो बिहार की राजनीति को कहीं न कही इस स्थान से बीजेपी को और पूरे एनडीए को एकसाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं.''

15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने ली थी CM पद की शपथ

बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की नयी सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी. चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. प्रदेश में बीजेपी के किसी नेता ने पहली बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है.

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