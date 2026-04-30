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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मधेपुरा में शादी वाले घर में चला बुलडोजर, बढ़ा बवाल, हिंसक झड़प में कई लोग घायल

बिहार: मधेपुरा में शादी वाले घर में चला बुलडोजर, बढ़ा बवाल, हिंसक झड़प में कई लोग घायल

Madhepura News in Hindi: मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र का मामला है. पुलिस-प्रशासन की टीम बभनी में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी. थाना प्रभारी को गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है.

By : रजनीश रंजन | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 09:15 PM (IST)
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बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में गुरुवार (30 अप्रैल, 226) को जब मधेपुरा में बुलडोजर वाला ऐक्शन शुरू हुआ तो भारी बवाल हो गया. गम्हरिया थाना क्षेत्र के बभनी में टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी. इस दौरान जिस घर को खाली कराया जाना था वहां शादी का माहौल चल रहा था. बुलडोजर के पहुंचने पर विरोध शुरू हो गया.

देखते ही देखते हिंसक झड़प में लाठी-डंडे चलने लगे. इसमें गम्हरिया थानाध्यक्ष राघव शरण सहित कई ग्रामीण घायल हो गए. गम्हरिया थानाध्यक्ष को गंभीर चोट लगने की बात कही जा रही है. उनका इलाज मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है.

कार्रवाई नहीं रोकने के बाद शुरू हुआ हंगामा

बताया जाता है कि प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गांव पहुंची थी. जिस घर पर कार्रवाई होनी थी वहां शादी की तैयारी हो रही थी. टेंट-पंडाल लगा था. रिश्तेदार और मेहमान भी मौजूद थे. परिवार ने प्रशासन से कुछ दिनों के लिए कार्रवाई स्थगित करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो अचानक बवाल शुरू हो गया. 

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों ओर से धक्का-मुक्की शुरू हो गई. देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. घटना में करीब एक दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

घटना को लेकर क्या कह रही पुलिस?

पुलिस की ओर से मीडिया को बयान नहीं दिया गया है लेकिन मधेपुरा पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया है कि कुछ अराजक तत्वों की ओर से ईंट-पत्थर चलाया जाने लगा. इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है. 

ग्राम बभनी में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था. गम्हरिया थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी पुलिस बल के साथ जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे. इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाने लगा. आगे की तिथि निर्धारित कर फिर से अतिक्रमण हटाया जाएगा.

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Published at : 30 Apr 2026 09:14 PM (IST)
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