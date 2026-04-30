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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंगाल में ममता बनर्जी या BJP? नतीजों से पहले बिहार के इस नेता का बड़ा बयान, 'लगता है कि…'

बंगाल में ममता बनर्जी या BJP? नतीजों से पहले बिहार के इस नेता का बड़ा बयान, 'लगता है कि…'

Bengal Elections Exit Poll: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "पहली बार बंगाल में लगभग शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है. उन्होंने कहा कि टीएमसी वाले बूथ छापते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाए.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 10:08 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में चुनाव समाप्त हो गया है और एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी फिर से लौटेंगी या इस बार बंगाल में कमल खिलेगा? दोनों पार्टी के नेताओं के अपने-अपने दावे हैं.

बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पार्टी में शामिल होने से लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है.

'बंगाल में जाएगी तृणमूल कांग्रेस की सरकार'

एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने आईएएनएस से कहा कि उन्हें इन सर्वेक्षणों पर ज्यादा भरोसा नहीं है लेकिन असम में बीजेपी की सरकार तय है. उन्होंने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात कहते हुए दावा किया कि वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाएगी. बीजेपी दो-तिहाई बहुमत से जीतेगी.

उन्होंने बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार का बचाव किया और कहा कि राज्य में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा कानून का राज कायम है. उन्होंने भरोसा जताया कि आगे भी व्यवस्था इसी तरह बनी रहेगी.

'लगता है कि वहां बीजेपी की सरकार बनने वाली है'

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "पहली बार बंगाल में लगभग शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है. मतदाताओं ने खुलकर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया. एग्जिट पोल से लगता है कि वहां बीजेपी की सरकार बनने वाली है. भयमुक्त वातावरण में चुनाव हुआ, हिंसामुक्त चुनाव हुआ. साफ नजर आ रहा है कि हमारी सरकार आने वाली है. टीएमसी वाले बूथ छापते थे लेकिन इस बार वे ऐसा नहीं कर पाए, तभी उनमें डर है."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की शराबबंदी पर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'पुलिस और प्रशासन के जो लोग…'

उन्होंने कहा कि नतीजे 4 तारीख को आएंगे लेकिन वहां गए पत्रकारों और राजनीतिक लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर और चूंकि यह एक पड़ोसी राज्य है, बंगाल में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "बिहार में एक भी जगह दोबारा वोटिंग नहीं हुई, किसी भी बूथ पर दोबारा वोटिंग नहीं हुई और बंगाल में आप हालात देख ही रहे हैं. इसीलिए बंगाल के लोग भी मैं एक एग्जिट पोल देख रहा था जिसमें कोई कह रहा था कि 70 प्रतिशत लोग डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. लोग इतने दिनों से इतने ज्यादा डर में जी रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि अब बदलाव की ओर बढ़ा जा रहा है."

एग्जिट पोल्स पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "निस्संदेह, एग्जिट पोल के रुझान और लगभग सभी सर्वे यह संकेत दे रहे हैं कि असम में भारतीय जनता पार्टी को भारी जनादेश मिलने वाला है."

यह भी पढ़ें- Bihar News: बिहार के 6 जिलों में सायरन बजते ही होगा ब्लैकआउट, लिस्ट में कौन-कौन सा शहर है? जानिए

Published at : 30 Apr 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
West Bengal Elections Bengal Exit Poll BIHAR NEWS West Bengal Elections 2026 West Bengal Elections Exit Poll
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