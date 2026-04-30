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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरराजस्थान के किसानों के लिए जीवन रेखा है यह नहर, अगर न हो तो भूखा मरेगा पश्चिमी राजस्थान

राजस्थान के किसानों के लिए जीवन रेखा है यह नहर, अगर न हो तो भूखा मरेगा पश्चिमी राजस्थान

Indira Gandhi Canal Project: इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान की असली लाइफलाइन है. जिसने रेगिस्तान की सूखी जमीन को हरा-भरा बना दिया है. जैसलमेर और बीकानेर जैसे जिलों पानी का यह सबसे बड़ा सहारा है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 30 Apr 2026 02:07 PM (IST)
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Indira Gandhi Canal Project: राजस्थान के तपते रेगिस्तान और रेतीले धोरों के बीच अगर आज हरियाली नजर आती है. तो उसका पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी नहर को जाता है. पश्चिमी राजस्थान के लिए यह नहर सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है. जिसके बिना इस इलाके के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है. 

जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे जिलों में जहां कभी पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था. वहां आज खेतों में फसलें लहलहा रही हैं. इस नहर ने मारवाड़ और थार के रेगिस्तान की तकदीर बदलकर रख दी है. अगर यह नहर न होती. तो पश्चिमी राजस्थान की एक बड़ी आबादी के सामने न सिर्फ प्यास बल्कि भुखमरी का बड़ा खतरा मंडरा रहा होता.

रेगिस्तान की खेती में आई क्रांति

इंदिरा गांधी नहर के आने से पहले पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा बंजर और वीरान माना जाता था. जहां खेती करना किसी सपने जैसा था. लेकिन इस नहर के पानी ने मिट्टी की प्यास बुझाई और देखते ही देखते राजस्थान का यह रेतीला इलाका देश के बड़े कृषि केंद्रों में से एक बन गया. 

आज यहां के किसान गेहूं, सरसों, चना और कपास जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आया है. नहर ने सिंचाई की ऐसी सुविधा दी है कि अब साल भर खेतों में काम चलता रहता है और किसानों को अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: एक खेत में पीले तरबूज से लेकर सफेद करेले तक उगा रहा यह किसान, इस तकनीक से खूब छाप रहा नोट

पीने के पानी की दिक्कत खत्म

खेती के साथ-साथ इस नहर ने पश्चिमी राजस्थान के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का सबसे बड़ा जिम्मा उठाया है. बाड़मेर और जैसलमेर जैसे दूर इलाकों में बने वॉटर फिल्टर प्लांट्स और पाइपलाइन के जरिए अब घरों तक मीठा पानी पहुंच रहा है. इस नहर की वजह से ही इन इलाकों में आबादी का घनत्व बढ़ा है और नए शहर बस पाए हैं.

क्योंकि पानी की उपलब्धता ने यहां जीवन को आसान बना दिया है. भीषण गर्मी के दिनों में जब सारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं. तब यही नहर एक रक्षक की तरह सामने आती है. इसके बिना राजस्थान के इन जिलों में इंसानी आबादी का टिक पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है.

पशुपालन में भी मिला सहारा

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत बड़ा रोल है और इंदिरा गांधी नहर ने पशुपालकों के लिए चारे और पानी का स्थाई इंतजाम कर दिया है. नहर के किनारे विकसित हुई चरागाहों और हरियाली की वजह से अब मवेशियों को अकाल के समय मरने से बचाया जा सकता है. इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और डेयरी बिजनेस ने भी रफ्तार पकड़ी है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Apr 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Canal Indira Gandhi Canal RAJASTHAN
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