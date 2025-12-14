45 साल की BJP का 45 वर्ष की आयु का अध्यक्ष, अमित शाह का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे बिहार के नितिन नबीन

बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सबको चौंका दिया है. साल 1980 में जन्मे नितिन नबीन बीजेपी के अब तक के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष हैं. बीजेपी का गठन भी 1980 में ही हुआ था. ऐसे में 45 साल की बीजेपी 45 साल के नितिन नबीन को अध्यक्ष चुनकर इतिहास रचेगी. वो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

बीजेपी की स्थापना के करीब 1 महीने बाद बिहार के मंत्री नितिन नवीन का जन्म हुआ था. 23 मई 1980 को इनका जन्म हुआ था. जबकि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी.

अमित शाह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे नितिन नबीन

अमित शाह जुलाई 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए थे. अमित शाह का जन्म अक्टूबर 1964 में हुआ था. ऐसे में उनकी उम्र की गणना की जाए तो अमित शाह 49 साल 9 महीने की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. वहीं बिहार के नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे.

नितिन नबीन से संगठन को और मिलेगी मजबूती!

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. उन्होंने आगे यह भी बताया कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली है. बहरहाल पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक स्तर पर बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है. बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नितिन नबीन की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी. उम्र कम भले ही है लेकिन संगठन में

कौन हैं नितिन नबीन?

नितिन नबीन बिहार के पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के तौर पर अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. बिहार में 5 बार के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे वक्त से काम करने का अनुभव है. नितिन नबीन 2 बार BJP के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महामंत्री भी रहे हैं.

नितिन नबीन दिग्गज बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं. उनकी पहचान भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और वे कायस्थ समुदाय से आते हैं. वे पार्टी के युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं. वो पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से नितिन नबीन ने आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 51 हजार से अधिक वोटों से मात दी थी.