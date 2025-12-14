बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को रविवार (14 दिसंबर 2025) को बीजेपी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस ऐलान के बाद नितिन नबीन ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझपर ये भरोसा जताया.

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आशीर्वाद के साथ मिलकर काम करेंगे. नितिन नबीन ने कहा कि आज ही इस बड़ी जम्मेदारी को संभालने जा रहा हूं, निश्चित रूप पर बेहतर करूंगा.

अध्यक्ष बनने के बाद क्या बोले नितिन नबीन ?

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने एबीपी न्यूज से बात की. उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है, धन्यवाद करता हूं. उन्होंने आगे कहा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा राजनाथ सिंह सबके अनुभव के साथ आगे काम करूंगा.

नितिन नबीन ने आगे कहा कि इन नेताओं के अनुभव का लाभ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे. साथ ही कहा कि आज ही इस बड़ी जम्मेदारी को संभालने जा रहा हूं, निश्चित रूप पर बेहतर करूंगा. नितिन ने नबीन को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बीजेपी की ओर से यह एक अहम कदम माना जा रहा है. बीजेपी ने कायस्थ समाज के चेहरे और युवा नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी.

नीतीश कुमार ने दी बधाई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नितिन नबीन को बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं. नितिन नबीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं. मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी. ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना है.