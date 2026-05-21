JDU नेता पर महिला दरोगा ने लगाया 40 लाख रुपये ठगने का आरोप, केस दर्ज, सफाई में क्या बोले?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा सुशासन का दावा किया लेकिन उनकी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता पर नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है. यह आरोप कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस की एक महिला दरोगा ने लगाया है. आरोप है कि उनके बेटे को बीपीएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई. मामला जब आर्थिक अपराधी इकाई की संज्ञान में आया तो EOU ने नेताजी और उनके परिवार, दरोगा और उनके बेटे सहित कुल पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई.

पटना की महिला दरोगा के बेटे को बीपीएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप JDU के प्रदेश महासचिव डॉ. धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी लगा है. डॉ धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी पहले आरजेडी में थे और आरजेडी के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं हालांकि वह जीते नहीं. इसके बाद वह जेडीयू में शामिल हो गए थे.

धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ EOU ने दर्ज की प्राथमिकी

धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी में JDU नेता के पिता ब्रजकिशोर प्रसाद, उनकी पत्नी डॉ. रजनी, घूस की रकम देने वाली महिला दरोगा आशा सिंह और उनके बेटे रितेश को भी आरोपित बनाया गया है. जांच की जिम्मेदारी ईओयू की डीएसपी स्वाति कृष्णा को सौंपी गई है.

मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद- धर्मेंद्र चन्द्रवंशी

हालांकि इस मामले पर आरोपी जेडीयू प्रदेश महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र चन्द्रवंशी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हम पर जो भी आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह बेबुनियाद है. उन्होंने कहा, ''हम स्वच्छ छवि वाले पार्टी के नेता हैं. मैं अपना छोटा सा क्लीनिक चलाता हूं जो दरोगा आशा सिंह हैं उनसे बहुत पहले इलाज के दौरान ही मुलाकात हुई और पारिवारिक संबंध बन गए. इस दौरान एक जमीन के मामले का लेनदेन करने के लिए भी बोले थे. इसमें हमने उन्हें 25 लाख का चेक दिया था और कहा था कि रखे रहिए जरूरत पड़ेगी और वही चेक के आधार पर 2024 में केस करवाए थे.''

बिहार पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही- धर्मेंद्र चन्द्रवंशी

उन्होंने आगे कहा, ''कोर्ट ने भी उनसे पूछा था कि आप 40 लाख देने के लिए पैसे कहां से लाये. सरकारी नौकरी करने वाला घूस क्यों देने लगा. लेकिन बिहार पुलिस महिला दरोगा के पक्ष में हमें प्रताड़ित कर रही है. वह एसपी और आईजी के काफी करीबी हैं, इस कारण हमें टॉर्चर किया जा रहा है. लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा है. हम कोर्ट में जाएंगे. हमने अपने बड़े नेताओं को भी सारी बातों से अवगत करा दिया है.''

महिला दरोगा ने बेटे की नौकरी के लिए दिए 40 लाख रुपये!

बता दें कि ईओयू में दर्ज केस (07/26) के मुताबिक, पटना जिला पुलिस बल में कार्यरत आशा सिंह ने अपने बेटे रितेश कुमार को गलत तरीके से बीपीएससी की परीक्षा में सफल कराकर नौकरी दिलाने के लिए 40 लाख की रकम डॉ धर्मेंद्र कुमार और अन्य अभियुक्तों को दी. मगर नौकरी नहीं दिला पाने पर अभियुक्तों ने 25 लाख रुपये वापसी का चेक लौटा दिया, जो बाउंस कर गया.

जक्कनपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला

इस मामले में जनवरी 2024 में जक्कनपुर थाने में कांड संख्या 39/2024 दर्ज कराया गया था. जुलाई 2024 में आरोप पत्र समर्पित कर मामले का अनुसंधान बंद किया जा चुका है. इस मामले को लेकर डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने पटना हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी. कोर्ट में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दी गयी कि पुलिस पदाधिकारी होते हुए भी महिला दरोगा ने बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए विभिन्न स्रोतों से पैसा इकट्ठा कर रिश्वत दी.

धर्मेंद्र चंद्रवंशी को 2025 में किया गया था गिरफ्तार

जेडीयू नेता धर्मेंद्र चंद्रवंशी को पिछले साल 2025 में पटना की जक्कनपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और वह जेल भी गए थे. उनपर दरभंगा के रहने वाले नितेश कुमार से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 10 लाख रुपये लेने का आरोप लगा था. आरोप था कि JDU नेता ने साल 2019 से 2020 के बीच सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली थी.

हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी. डॉक्टर धर्मेंद्र धर्मेन्द्र चंद्रवंशी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि नितेश जो फरार मुजरिम है, उसे दरोगा आशा देवी और बिहार पुलिस ने ही हथकंडा बनाकर मेरे खिलाफ केस करवाया था, वह खुद एक मुजरिम है.