नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को MLC का टिकट, JDU ने जारी की लिस्ट

बिहार में 9 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं. वहीं एक सीट पर उपचुनाव होना है. इसको लेकर आज (05 जून) जनता दल यूनाइटेड ने अपने चार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. जिसमें द्विवार्षिक चुनाव के लिए तीन उम्मीदवार लिस्ट में है. वहीं, एक सीट पर उपचुनाव होना है, उस पर जेडीयू ने ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है.

निशांत कुमार पटना जिला से बिहार विधान परिषद के लिए जदयू के उम्मीदवार हैं. वहीं, भारती मेहता जो कि मधुबनी जिले की हैं उनको भी जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है. इसके साथ ही पश्चिमी चंपारन की शिवरानी देवी प्रजापति को भी प्रत्याशी बनाया गया है. कुल मिलाकर जेडीयू ने दो महिला को बिहार विधान परिषद भेजने की तैयारी की है.

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नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली सीट पर उपचुनाव

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी है. निशांत कुमार ने पिछले मई महीने में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मंत्री पद की शपथ ली थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता का प्यार हमेशा मेरे साथ है. मैं उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा.

स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं निशांत कुमार

सम्राट चौधरी की सरकार में निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मंत्री पद की शपथ से 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का मेंबर होना अनिवार्य है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हुए.

बिहार विधानपरिषद की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 18 जून को होंगे. 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं. वहीं, महागठबंधन के पास बिहार विधानसभा में 35 विधायक हैं, जिससे वह 10 विधान परिषद सीटों में से एक सीट आसानी से जीत सकता है.

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