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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनिशांत कुमार ने बनाई आगे की रणनीति, JDU प्रवक्ताओं संग की बैठक, कहा- 'मैं भी पिताजी…'

निशांत कुमार ने बनाई आगे की रणनीति, JDU प्रवक्ताओं संग की बैठक, कहा- 'मैं भी पिताजी…'

Nishant Kumar News: नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से मैं भी कभी समझौता नहीं करूंगा. पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक के बाद वे मीडिया से बात कर रहे थे.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 08:26 PM (IST)
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एनडीए की नई सरकार में भले किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को जेडीयू के प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक की. इस दौरान कई मुद्दों पर पार्टी नेताओं संग चर्चा हुई.

'क्राइम, करप्शन… से समझौता नहीं'

बैठक के बाद निशांत ने मीडिया से कहा, "आज सभी प्रवक्ताओं से आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. मैं भी पिताजी की लोहिया वाली सामाजिक विचारधारा से जुड़ा हूं. क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से मैं भी कभी समझौता नहीं करूंगा." 

निशांत कुमार के साथ इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे. मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के अलावा, राजीव रंजन और अन्य प्रवक्ता भी उपस्थित रहे. सबने निशांत की बातों को सुना. अपनी बात भी रखी.

यह भी पढ़ें- 'लालू की पाठशाला' वाले बयान पर तेज प्रताप ने अपने ही भाई को दिया जवाब, 'तेजस्वी जी अगर...'

'जय निशांत… तय निशांत'

दूसरी ओर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं. उन्होंने पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई थी. हम लोगों ने निशांत कुमार से आग्रह किया है कि 'जय निशांत, तय निशांत' का नारा बिहार की गली-गली में गूंजे.

नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी के प्रवक्ताओं ने आग्रह किया है. उम्मीद है कि सहमति भी दे देंगे. 'जय निशांत, तय निशांत' का नारा अब दिया जाएगा. वहीं निशांत के डिप्टी सीएम पद छोड़ने पर नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की आम-अवाम आंख खोलकर देख ले, नीतीश कुमार ने पद त्याग कर मिसाल कायम किया. नीतीश कुमार देश की राजनीति में पहले व्यक्ति हैं जो पांच साल के लिए इलेक्टेड हुए और चार महीने में पद छोड़ दिया. नीतीश  कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने भी इस त्याग का मिसाल कायम किया है, इसीलिए तो जनता दल यूनाइटेड बेमिसाल है.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह, मोकामा के लिए कर दी ये बड़ी मांग, जानिए क्या कुछ बात हुई

Published at : 17 Apr 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar BIHAR NEWS
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