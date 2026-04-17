'लालू की पाठशाला' वाले बयान पर तेज प्रताप ने अपने ही भाई को दिया जवाब, 'तेजस्वी जी अगर...'

बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) हैं. सीएम बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा था कि सम्राट चौधरी भी तो लालू की पाठशाला के हैं. तेजस्वी के इस बयान के बाद खूब सियासत हुई. अब उनके इस बयान का करारा जवाब बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने दिया है.

बीते गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को तेज प्रताप यादव का जन्मदिन था. इस मौके पर जब वे मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे लालू की पाठशाल को लेकर सवाल किया गया. पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला के हैं. इस पर उन्होंने कहा, "...पाठशाला में तो सब लोग पढ़े-लिखे हैं, विचार में तो सभी पढ़े-लिखे हैं… सामाजिक न्याय का विचार तेजस्वी जी अगर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं… यहां 25 सीट पर लोग सिमटा जा रहा है…"

बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी मात्र 25 सीट जीत पाई थी. यहां तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में इसी का जिक्र किया है.



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'हमलोग महापुरुषों को मानने वाले लोग'

तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं. हमारी पार्टी (जनशक्ति जनता दल) उनके विचार पर ही आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "लोहिया जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, जयप्रकाश नारायण हों, भीमराव अंबेडकर हों, उन्हीं का जो विचार रहा है सामाजिक न्याय का उसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं.

दूसरी ओर सम्राट चौधरी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि नए-नए मुख्यमंत्री बने हैं. सरकार में आए हैं. पहले किस दल में थे सभी लोगों को पता है. हम भी उसी दल में थे. सभी लोग जानते हैं. तेज प्रताप ने कहा अगर सम्राट चौधरी सरकार अच्छे से चलाएंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे. गड़बड़ चलाएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे.

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