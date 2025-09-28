बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है. इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने पटना में बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि इस बार भी बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी. भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि इस बार की सरकार पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होगी.

हर जगह लोगों का समर्थन- रामकृपाल

रामकृपाल यादव ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का मिजाज और मन पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है. मैं कई इलाकों में घूम चुका हूं, हर जगह लोगों का उत्साह और समर्थन एनडीए के लिए साफ नजर आ रहा है.

एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है. कोई भी तबका विकास से वंचित नहीं रहा है. विकास ही हमारा मुद्दा और आधार है.

2005 से पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि उस दौर में बिहार हर क्षेत्र में अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन एनडीए की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के जरिए सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाकर अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर किया.

उन्होंने कहा कि जनता अब किसी भी हाल में फिर से अंधकार की ओर लौटना नहीं चाहेगी. महिला मतदाताओं को लेकर रामकृपाल यादव ने दावा किया कि एनडीए को महिलाओं का अपार समर्थन मिलेगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा से ही महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए काम करती रही है.

नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए वह सब किया है, जो 2005 से पहले कभी नहीं हुआ. चाहे वह शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण या गैस और आवास जैसी योजनाएं, सबका लाभ सीधे महिलाओं को मिला है.

'बिहार की महिलाएं पहले से ही एनडीए के पक्ष में'

उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से बिहार की महिलाएं पहले से ही एनडीए के पक्ष में खड़ी हैं और इस बार भी उन्हें महिलाओं का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा. आने वाले चुनावों में जनता एनडीए को ही चुनकर राज्य में फिर से स्थिर और विकासशील सरकार देगी. उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए की बंपर जीत तय है.