भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासत तेज, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के नेता ने भी कार्रवाई पर उठाए सवाल
Bharat Tiwari Encounter : बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस ने 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया था. इस एनकाउंटर पर अब सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं.
- भाजपा, कांग्रेस, राजद ने इस मामले पर सवाल उठाए.
बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया था. इस एनकाउंटर से एक दिन पहले ही पुलिस ने भरत तिवारी 'मानसिक रुप से अस्वस्थ' बताया था. पुलिस का दावा है कि उन्होंने भरत द्वारा हथियार लहराने पर अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई थी.
हालांकि, फेसबुक का लाइव वीडियो सामने आया था, जिसमें भरत तिवारी अपना हथियार पुलिस की तरफ फेंकता नजर आ रहा है, जिसके बाद से इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है. अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस मामले पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही सवाल खड़े कर रहे हैं.
बीजेपी ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल
बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं. अश्विनी ने कहा कि भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया था. उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत है. इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए. जरुरत हो तो उन्हें मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं और समाज में गलत संदेश जाता है.
कांग्रेस और राजद ने भी एनकाउंटर पर उठाए सवाल
वहीं, इस मामले पर बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, 'बीजेपी की जातीय नफरती राजनीति का शिकार हो गए भोजपुर के भारत भूषण तिवारी. देश भर में दलित, आदिवासी, यादव, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण बीजेपी की नफरती राजनीति का शिकार हो रहे हैं. फर्जी मुकदमों के जरिए इन्हें जेल भेजा जा रहा है और फर्जी मुठभेड़ों में इनकी हत्या की जा रही है.'
इस मामले पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, 'भारत तिवारी ने हथियार डाल दिया था क्यों एनकाउंटर किया गया और आदेश देने में किन लोगों की भूमिका है? इसकी जांच हो. पुलिस ने खुद कहा था की उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर एका एक उस पर पुलिस ने क्यों गोली चलाई? पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है. बिहार सरकार को जवाब देना होगा. बिना जांच के एनकाउंटर हो रहे हैं. जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है. आने वाले समय में समाज को परिणाम भुगतना पड़ सकता है. अब कॉस्ट एंगल दिया जा रहा है.'
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